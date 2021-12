Su Rai 1 è approdata la Serie TV "Blanca", in onda ogni lunedì a partire dal 22 novembre, diretta da Jan Maria Michelini. La storia è ispirata liberamente ai romanzi noir della scrittrice napoletana Patrizia Rinaldi che ha pubblicato quattro romanzi con protagonista la poliziotta ipovedente, tutti per la casa editrice e/o. Il prossimo gennaio ne uscirà un quinto. Blanca sta letteralmente conquistando il pubblico, i primi episodi andati in onda sono stati visti da oltre 5 milioni di telespettatori.

Il successo televisivo di Blanca

Ad oggi sono andate in onda due puntate della serie televisiva che sta tenendo incollati davanti al televisore milioni di telespettatori, nello specifico nella seconda puntata del 29 novembre sono stati oltre 5 milioni e 300 mila con uno share del 24,1% vincendo così la prima serata (su Canale 5 c'era il Grande Fratello).

La fiction era già stata proclamata miglior esordio di questo autunno quando nella prima puntata (andata in onda il 22 novembre) aveva raggiunto invece 5,7 milioni di telespettatori pari al 26% di share. Il successo di Blanca è riscontrato sia dalla parte del pubblico che della critica. Nel cast, oltre agli attori Giannetta e Zeno, ci sono il commissario Bacigalupo, interpretato da Enzo Paci e Pierpaolo Spollon che invece veste i panni di Nanni, lo chef amico di Blanca specializzato in piatti genovesi.

Maria Chiara Giannetta: 'Blanca è una persona che può fare tutto'

Nella serie tv la protagonista è interpretata dall'attrice Maria Chiara Gianetta, reduce dal successo delle ultime due serie di “Don Matteo” dove interpreta il ruolo della capitana Anna Olivieri (attualmente sta girando la tredicesima serie).

Qui invece è Blanca Ferrando, una consulente ipovedente della polizia di Genova dove incanterà l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno). "Blanca è una persona che può fare tutto", ha dichiarato in un'intervista rilasciata a 'Tv sorrisi e canzoni'. Per entrare meglio nei panni del personaggio, ha affermato di essersi documentata molto, guardando diversi film, leggendo alcuni libri e conoscendo persone che vivono una situazione simile, tra cui Andrea Bocelli.

Tratti di lui che l'hanno colpita e da cui ha preso ispirazione sono stati "indipendenza e intrapendenza". Nell'intervista ha detto che questa esperienza è stata molto tosta, anche se l'entusiasmo nel girare questa fiction le ha fatto superare tutti i sacrifici fatti. Si pensi, per esempio, a quello muscolare per muovere e avere gli occhi in una posizione tale da far sembrare reale la sua cecità.

La sua Blanca è differente perché vede attraverso l'udito.

Blanca, la trasformazione di una debolezza in forza

Blanca, diventata cieca all'età di 12 anni a causa di un incidente domestico, nella serie rappresenta una ragazza che riesce a trasformare la debolezza di non vedente in forza e nonostante tutti gli ostacoli che si ritroverà davanti a causa della sua cecità. Senza arrendersi mai, riuscirà a realizzare il suo sogno: entrare in polizia. Il personaggio infatti cercherà di dimostrare che grazie alle sue abilità nel décodage, ovvero la capacità di approfondire nelle telefonate e nelle intercettazioni suoni e rumori che possono sfuggire a chi invece ha un udito meno sviluppato, può dare un aiuto originale alle indagini.