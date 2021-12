Per la nuova stagione televisiva Rai 2022/2023 potrebbero esserci dei cambi di programmazione importante, legati in primis alla conduzione di Domenica In. Lo storico show del pomeriggio festivo, in onda sulla rete ammiraglia, rischia di perdere la sua conduttrice più longeva, Mara Venier. In diverse occasioni, infatti, la presentatrice ha ammesso di sentire il bisogno di staccare da questo impegno che ritiene molto faticoso e così, dal prossimo settembre 2022, la conduzione del programma potrebbe subire delle sostanziali modifiche.

Domenica In, cambio programmazione 2022: Mara Venier verso l'addio al programma

Nel dettaglio, il cambio programmazione significativo per la Rai nella stagione tv 2022/2023 potrebbe riguardare in primis la conduzione di Domenica In.

Il contenitore familiare che quest'anno è nelle mani di Mara Venier, potrebbe subire delle sostanziali modifiche a partire dal prossimo mese di settembre.

Il motivo? Venier, come riportato sulle pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, sarebbe pronta a lasciare per sempre la conduzione di Domenica In, in quanto riterrebbe che questo impegno sia diventato un po' troppo faticoso per lei.

"Basta, è troppo faticoso", sono le parole di Mara riportate dalla rivista di Signoretti e così dal prossimo settembre, la conduzione del talk show domenicale potrebbe passare nelle mani di una nuova presentatrice.

Dopo Mara Venier, Carlo Conti potrebbe approdare a Domenica In?

Ma chi potrebbe prendere il posto di Mara Venier al timone di Domenica In nella stagione tv 2022/2023? Sempre secondo il settimanale di Signoretti, ci sarebbero diversi nomi in lizza.

Tra questi, spicca quello di Carlo Conti, il conduttore fiorentino volto simbolo della televisione di Stato, il quale pare che sia il "sogno" del direttore di rete per la conduzione della nuova edizione del talk show festivo.

In pole position ci sarebbe anche la conduttrice e giornalista Francesca Fialdini, attualmente al timone di Da noi a ruota libera, il programma in onda subito dopo Domenica In.

Elisa Isoardi tra le candidate al posto di Mara Venier nella nuova Domenica In 2022/2023

Dal prossimo settembre, però, Fialdini potrebbe ritrovarsi a prendere in mano le redini della prima parte del pomeriggio.

Inoltre, sempre tra i nomi che sono stati avanzati sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti, spicca quello di Elisa Isoardi. L'ex padrona di casa de La prova del cuoco e naufraga dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi in onda su Canale 5, potrebbe ritornare in Rai nel corso della prossima stagione tv 2022/2023 e per lei spunta l'ipotesi Domenica In.