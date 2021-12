Can Yaman è tra i personaggi più famosi del 2021. Dai flirt agli impegni lavorativi, tutto gli ha permesso di affermarsi come protagonista nel Gossip italiano. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe certa la sua presenza al Festival di Sanremo 2022, in qualità di conduttore al fianco di Amadeus. Tra gli altri papabili anche Simona Ventura e Marcel Jacobs.

Can Yaman alla conduzione di Sanremo

Da qualche tempo, secondo indiscrezioni si parla della ipotetica presenza di Can Yaman sul palco dell'Ariston. Sarebbe molto vicina la chiusura della trattativa che porterebbe l'attore turco alla conduzione del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus.

Infatti, Yaman indosserebbe le vesti di co-conduttore part-time. Secondo quanto si vocifera, gli altri papabili al fianco di Amadeus nelle diverse serate del Festival, sarebbero Alessia Marcuzzi, Simona Ventura, Matilde Gioli, Matilda De Angelis, Tommaso Paradiso, Roberto Benigni, Miriam Leone e Marcel Jacobs.

Il successo lavorativo e le produzioni italiane di Yaman

Dopo la messa in onda della serie tv turca DayDreamer, Can Yaman è diventato l'idolo di milioni di fan anche italiane. A seguito del suo successo in Italia, l'attore ha deciso di trasferirsi a Roma, in vista delle offerte lavorative ricevute. Infatti, dopo aver partecipato all'ultima puntata di Che Dio ci aiuti e alle pubblicità della pasta De Cecco (sotto la direzione di Ozpetek), è attualmente impegnato in due produzioni Luxvide.

La prima, al fianco di Francesca Chillemi è Viola come il mare, che andrà in onda su Canale 5 da marzo 2022. La seconda, Sandokan, verrà registrata a partire da gennaio 2022 e vedrà l'attore turco interpretare la Tigre della Malesia, al fianco di Luca Argentero.

I flirt di Yaman: da Diletta Leotta a Francesca Chillemi

Oltreché per i meriti artistici, Can Yaman è divenuto protagonista in Italia per i suoi legami sentimentali che lo hanno ripetutamente portato al centro del gossip.

Infatti, da gennaio 2022 fino a luglio è stato legato alla giornalista sportiva Diletta Leotta, con quale si vociferava anche di una proposta di matrimonio. Dopo la fine della storia con Diletta, a Yaman è stato attribuito un flirt con la modella Maria Giovanna Adamo, mai confermato da nessuno dei due interessati. L'ultima fiamma dell'attore turco sarebbe l'attrice italiana Francesca Chillemi, protagonista insieme a lui della serie tv Viola come il mare.

I due sono stati paparazzati sotto al palazzo di lei a Roma, mentre clandestinamente uscivano dal portone cercando di nascondersi tra occhiali da sole e mascherine. Il presunto flirt, però, sarebbe già finito: Francesca, impegnata con Stefano Rosso, avrebbe preferito quest'ultimo a Yaman.