Can Yaman e Demet Özdemir sono finiti al centro del Gossip per via di alcune dichiarazioni di Alessandro Rosica. Secondo l'esperto di pettegolezzi sui vip, i due protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno avrebbero avuto una storia d'amore segreta e una passione travolgente. Nella giornata di domenica 5 dicembre, Rosica ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, nel quale ha parlato dei due attori turchi, rivelando dettagli sul loro passato e sul loro presunto fidanzamento.

Can Yaman avrebbe avuto una relazione con Demet Özdemir

Rosica ha spiegato cosa sarebbe accaduto a Can e Demet.

Secondo l'esperto di gossip, infatti, Yaman e Özdemir non sarebbero stati legati soltanto da un rapporto professionale, ma sarebbero stati legati anche sentimentalmente. A tal proposito, Alessandro ha rivelato: ''Non erano solo amici, come da anni dichiaravano alla stampa, ma una coppia vera e con una relazione abbastanza importante''. I due protagonisti di DayDreamer si sarebbero conosciuti sul set nell'estate del 2018.

Can Yaman sarebbe stato legato a Demet Özdemir non solo a livello professionale

Rosica proseguito, rivelando ulteriori dettagli in merito al rapporto fra Can Yaman e Demet Özdemir, confidando: ''La loro è una passione travolgente, con una chimica pazzesca che li unisce, e che si trasmette anche nella recitazione''.

Gli attori turchi, a suo tempo, avrebbero dichiarato anche alla stampa di non avere mai trovato sul set partner con cui avere così tanto feeling e, infatti, grazie al rapporto che avevano instaurato, sarebbero stati in grado anche di recitare a braccio, seguendo meno i copioni.

La storia fra Can Yaman e Demet Özdemir sarebbe finita nel 2020

Rosica ha anche rivelato un retroscena ai suoi follower riguardo i protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno. In particolar modo, secondo l'esperto di pettegolezzi sui vip, la coppia avrebbe avuto problemi al termine delle riprese della serie turca in cui hanno lavorato come protagonisti.

Alessandro, infatti, ha dichiarato: ''I manager per motivi professionali consigliano a Can e Demet di non uscire pubblicamente come coppia e quindi vivono segretamente il loro amore con alti e bassi per circa due anni''. In base a quanto dichiarato da Rosica, Yaman e Özdemir sarebbero stati legati fino a quanto l'attore di Istanbul non ha deciso di trasferirsi in Italia per continuare la sua carriera cinematografica nel nostro paese. La presunta storia d'amore fra Can e Demet si sarebbe interrotta fra la metà e la fine del 2020, ma i due attori non si sarebbero mai persi di vista. Al momento, i diretti interessati non hanno commentato, né smentito le dichiarazioni di Rosica.