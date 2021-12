Can Yaman continua a essere al centro dell'attenzione e della scena del Gossip. Archiviata la sua love story con la conduttrice Diletta Leotta e dopo il presunto flirt che ci sarebbe stato con l'attrice e collega Francesca Chillemi, Can è tornato al centro dell'attenzione per un retroscena che è stato riportato sui social dall'esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale ha svelato che il divo turco da un po' di giorni sarebbe sparito, facendo perdere le sue tracce.

Il retroscena su Can Yaman che avrebbe fatto perdere le sue tracce

Nel dettaglio, secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, Can Yaman avrebbe fatto perdere le sue tracce, al punto da sparire dalla sua abitazione di Roma.

"Can Yaman da giorni sarebbe irreperibile e non più nella sua casa romana di fronte al Colosseo", scrive Rosica nel suo post social che ha scelto di condividere in queste ore su Instagram.

L'esperto di gossip ha poi aggiunto che una fonte molto vicina e sicura gli avrebbe fatto sapere che Can sarebbe a dir poco esausto per i continui disturbi da parte dei numerosi fan che continuerebbero ad assediargli l'abitazione, in cerca di foto e autografi o anche solo per poterlo vedere dal vivo qualche istante.

Ecco cosa sarebbe successo a Can Yaman

"L'attore sarebbe sempre più esausto e infastidito dai continui disturbi da parte di qualche follower esuberante", scrive ancora Rosica nel suo post social dedicato al divo turco protagonista di svariate soap opera di successo su Canale 5.

Sta di fatto che, proprio a causa di questa situazione, Can starebbe pensando di cambiare abitazione e quindi di trasferirsi da un'altra parte (pur rimanendo sempre a Roma) in una zona che possa essere più tranquilla e meno "popolata" dalle sue fan.

Insomma sembrerebbe proprio che il divo turco stia cominciando a essere insofferente alla presenza continua e costante dei suoi fan sotto casa, che già in passato era stata testimoniata da foto e video apparsi sui social.

Il presunto flirt tra Can Yaman e Francesca Chillemi

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda, in questo ultimo periodo l'attore è stato al centro del gossip per la sua presunta frequentazione con l'attrice Francesca Chillemi, sua partner artistica nel cast della fiction "Viola come il mare" in onda su Canale 5.

I due in autunno sono stati paparazzati mentre lasciavano insieme l'abitazione romana dell'attrice ed era stato ipotizzato che avessero trascorso il weekend insieme.

Tuttavia, sia Can che Francesca non hanno mai proferito parola su questo gossip, preferendo evitare di alimentare ulteriormente tali voci sul proprio conto.