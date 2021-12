Can Yaman continua ad essere il personaggio del momento e, in una recente intervista a "Sorrisi e Canzoni", è tornato a parlare del suo prossimo impegno professionale che lo vedrà protagonista della fiction Sandokan. Una serie decisamente molto attesa dal pubblico che sarà trasmessa in prima visione assoluta su Rai 1. Un progetto ambizioso che, tuttavia, venne messo da parte lo scorso anno, a causa dell'emergenza Covid che dilagava nel nostro Paese.

Le parole di Can Yaman sul remake di Sandokan

L'attore turco ha svelato dei retroscena legati alle riprese del remake di Sandokan, raccontando che in un primo momento non conosceva questo personaggio e non sapeva che si trattasse di una vera e propria icona della nostra televisione.

"Non lo conoscevo, mi sono preparato ed ho capito quanto fosse importante, per questo mi sono sentito ancora più onorato", ha ammesso l'attore del momento, reduce da una estate che lo ha visto al centro del Gossip per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta.

"È un progetto internazionale e reciterò in inglese, avremmo dovuto girarlo lo scorso anno ma a causa del Covid ci siamo fermati. Ma io mi ero allenato ed ero molto carico", ha ammesso Can Yaman senza nascondere un pizzico di amarezza per lo stop che venne dato alle riprese della fiction.

Per fortuna, però, il progetto non è stato messo definitivamente da parte, dato che le riprese di Sandokan sono previste a partire dal 2022 e terranno impegnato l'attore turco per un bel po' di tempo.

Il retroscena di Can Yaman sulle riprese di Sandokan

"Ero arrivato a 100 chili", ha svelato poi Can rivelando questo retroscena sul dietro le quinte della fiction e sugli allenamenti che ha dovuto affrontare per prepararsi al meglio a questa nuova sfida che lo vedrà protagonista nel prime time della rete ammiraglia Rai.

Tuttavia, in vista dell'inizio delle riprese, Can dovrà rimettere mano al suo aspetto fisico, dato che in questi ultimi mesi ha dovuto perdere dei chili.

Prima di dedicarsi alle riprese di Sandokan, Can si sta concentrando su quelle di "Viola come il mare", una nuova serie in sei puntate, destinata alla prima serata di Canale 5 e in onda a partire da marzo 2022.

Nuova fiction per Can Yaman anche su Canale 5

Al suo fianco, in questa nuova avventura ci sarà l'attrice ed ex Miss Italia, Francesca Chillemi, con la quale in queste settimane si è vociferato anche di un possibile flirt in corso.

In merito a questa nuova fiction che lo vedrà protagonista nei panni di Francesco Demir, Can ha svelato di aver dovuto perdere circa 10 chili, tornando così a 90 kg.

"Per Sandokan recupererò massa muscolare", ha rivelato l'attore turco che ha stregato le fan italiane.