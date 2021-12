Can Yaman continua ad essere il personaggio del momento, costantemente al centro dell'attenzione per le sue scelte lavorative e per la sua chiacchieratissima vita sentimentale. Le ultimissime indiscrezioni rivelano che l'attore protagonista di diverse soap di successo tra cui DayDreamer e Mr Wrong, sarebbe in lizza come co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo 2022, condotto sempre da Amadeus su Rai 1.

Retroscena su Can Yaman al Festival di Sanremo 2022

Nel dettaglio, a svelare nuovi retroscena su quello che dovrebbe essere il cast artistico del Festival di Sanremo 2022 è stato il giornalista Paolo Giordano, che ha svelato un po' di nomi in anteprima.

Tra questi, spicca quello di Can Yaman, il celebre attore turco che ha conquistato il gradimento del pubblico italiano grazie a delle serie tv di successo che hanno saputo catalizzare l'attenzione degli spettatori italiani.

A quanto pare, Amadeus starebbe "corteggiando" Can Yaman, il quale potrebbe approdare sul palco del Festival di Sanremo 2022 come co-conduttore della kermesse musicale che sarà nuovamente nelle mani di Amadeus.

Amadeus potrebbe avere Can Yaman come co-conduttore del Festival

Un nome che, sicuramente, saprebbe assicurare ascolti strepitosi, dato che Yaman è uno dei personaggi del momento, costantemente al centro dell'attenzione e della ribalta mediatica.

La sua presenza sul palco dell'Ariston, in una delle cinque serate del prossimo Sanremo 2022, sarebbe in grado di assicurare quel prestigio e quella curiosità tale da intercettare il gradimento da parte del pubblico.

La trattativa tra Can Yaman e gli organizzatori del Festival di Sanremo, andrà in porto? L'attore calcherà il palco dell'Ariston e diventerà co-conduttore di questa nuova attesissima edizione della kermesse musicale?

Al momento, malgrado i retroscena riportati da Paolo Giordano, non si hanno ulteriori notizie in merito a questa situazione: sia Can che lo stesso Amadeus non si sono ancora espressi su questa notizia, ma non si esclude che possano farlo nel corso delle prossime ore.

Gli altri nomi di Sanremo 2022: spunta quello di Alessia Marcuzzi

E poi, ancora, sempre per quanto riguarda il cast del prossimo Sanremo 2022, un altro nome in pole position come co-conduttore è quello di Simona Ventura, che già lo scorso anno doveva partecipare al Festival, ma fu costretta a rinunciare a causa della Covid-19.

Tra gli altri nomi che circolano per questo Festival di Sanremo, vi sono anche quelli di Alessia Marcuzzi che viene data ormai per certa al fianco di Amadeus e il ritorno sul palco di Fiorello, già mattatore delle ultime due edizioni della kermesse.