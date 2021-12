Can Yaman continua ad essere il personaggio e l'attore del momento, amatissimo dal pubblico che lo osanna e che impazzisce per lui. Questo pomeriggio l'attore protagonista di svariate fiction di successo, è approdato anche su Rai 1, intervistato dalla giornalista e inviata Raffaella Longobardi de La Vita in diretta. Can si è ritrovato a rispondere a delle domande sul Natale ed ha spiazzato la giornalista nel momento in cui le ha rivelato che per lui, sarà la prima volta in assoluto che si ritroverà a festeggiare il Natale, dato che in Turchia non viene celebrato, essendo uno stato a maggioranza musulmana.

Il ritorno di Can Yaman nel pomeriggio di Rai 1

Nel dettaglio, durante la puntata de La vita in diretta trasmessa questo pomeriggio in diretta su Rai 1, è andato in onda un servizio dedicato anche al celebre attore turco che continua a far impazzire e sognare i telespettatori italiani.

Pur essendo un volto Mediaset, Can è ben noto anche al pubblico della rete ammiraglia, complice la sua incursione nella fiction Che Dio ci aiuti, dove è stato la guest star della puntata conclusiva dell'ultima stagione, recitando al fianco di Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi.

"L'importanza del Natale per te, come lo celebri, il regalo più bello che vorresti": è questa la domanda che la giornalista di Rai 1 ha posto all'attore turco durante la sua intervista.

L'attore turco Can Yaman spiazza la giornalista di Rai 1: ecco perché (video)

La reazione di Can Yaman, però, ha spiazzato sia l'inviata di Rai 1 che il pubblico, dato che l'attore ha ammesso che questa per lui è la prima volta in assoluto che si ritrova a festeggiare il Natale, dato che in Turchia non c'è l'usanza di festeggiarlo.

"Da noi in Turchia, purtroppo non c'è il Natale. Per me quindi sarà un'esperienza nuova, magari ci fosse anche in Turchia", ha svelato Can Yaman ai microfoni della giornalista de La Vita in diretta condotta da Alberto Matano.

"Ormai avendo una famiglia diversa qua, spero di trascorrere un Natale particolare", ha ammesso Can Yaman confermando che quest'anno si appresterà a festeggiare per la prima volta questa ricorrenza, essendo ormai ben integrato anche nel nostro Paese e potendo contare su una vera e propria famiglia.

'Non vorrei regali', ammette Can Yaman parlando del suo primo Natale che vivrà in Italia

"Non vorrei regali, vorrei dare regali, tipo dare un sorriso ai bambini", ha aggiunto ancora Can Yaman nel momento in cui la giornalista gli ha chiesto quale regalo vorrebbe trovare sotto l'albero.

Insomma, ancora una volta l'attore turco che ha stregato il pubblico italiano conferma di avere un cuore grande e di pensare in primis ai più bisognosi.