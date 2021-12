Valeria Fabrizi ha rivelato un retroscena su Che Dio ci aiuti. Nella giornata di domenica 12 dicembre, mentre era ospite a Domenica In, ha spiegato che la fiction Rai potrebbe non avere più come protagonista Elena Sofia Ricci. La concorrente di Ballando con le stelle ha inoltre speso buone parole per il pubblico che sicuramente sarà stato dispiaciuto nel non rivedere più Suor Angela.

Che Dio ci aiuti: Elena Sofia Ricci lascia il cast

Valeria Fabrizi è stata ospite di Domenica In e durante la chiacchierata con Mara Venier ha raccontato qualcosa in più sulla prossima edizione della fiction Rai.

In particolar modo si è soffermata sulla collega Elena, svelando un retroscena riguardante il futuro dell'attrice all'interno della serie. Infatti pare che abbia deciso di lasciare il cast. Ricci e Fabrizi sono le protagoniste di Che Dio ci aiuti fin dalla prima edizione del 2011.

Che Dio ci aiuti 7: Suor Angela non ci sarà, Elena Sofia Ricci lascia il cast

Mara Venier, nel corso della chiacchierata con Valeria Fabrizi, le ha chiesto cosa avrebbe fatto una volta finito Ballando con le stelle e l'attrice ironicamente le ha risposto: ''Vado in depressione''. Proseguendo con la conversazione ha poi affermato: ''Aspetto di fare la suora, ma pare che oggi la notizia sia stata pessima'', facendo riferimento al fatto che Ricci abbia deciso di lasciare il cast di Che Dio ci aiuti, di cui prossimamente verrà prodotta la settima stagione.

Che Dio ci aiuti, Valeria Fabrizi su Ricci: 'Prenderanno qualcun altro'

Mara Venier non è rimasta stupita per l'annuncio fatto dalla sua ospite, affermando: ''Era già nell'aria''. Valeria ha anche commentato la decisione della collega di lasciare il cast di Che Dio ci aiuti, dicendo di essere dispiaciuta anche per il pubblico da casa che da anni segue con affetto la fiction di Rai 1.

Inoltre, in merito all'assenza di Suor Angela nella settima stagione della serie, l'attrice ha ipotizzato: ''Prenderanno qualcun altro''. Nel corso degli anni la fiction con protagonista Elena Sofia Ricci è stata tanto seguita e amata dal pubblico, ottenendo ottimi ascolti e Suor Angela è stata presente fin dalla prima edizione, andata in onda nel 2011.

Le parole di Valeria Fabrizi sembrerebbero indicare che, anche senza la presenza del personaggio principale, la produzione della fiction vada comunque avanti. Non resta pertanto che attendere per scoprire chi sostituirà Suor Angela.