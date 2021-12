L'attesa per i fan di Doc 2 - Nelle tue mani sta per terminare. Le anticipazioni riguardanti il secondo capitolo della fiction con protagonista Luca Argentero rivelano che ben presto ci sarà spazio per la messa in onda delle nuove puntate in prima visione assoluta, che si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena. Al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende del dottor Andrea Fanti, il quale si ritroverà a dover fare i conti con un nuovo pericolo.

Le prime anticipazioni su Doc 2 - Nelle tue mani: parlano i produttori

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Doc 2 - Nelle tue mani, rivelano che le nuove puntate della fiction con Argentero andranno in onda su Rai 1 a partire dal prossimo gennaio 2022.

La serata del giovedì è quella scelta dal direttore della rete ammiraglia Rai per trasmettere i nuovi episodi di questa attesissima seconda stagione che dovrà vedersela contro il Grande Fratello Vip 6.

Dal prossimo gennaio, infatti, il reality show condotto da Alfonso Signorini cambierà giorno di programmazione su Canale 5 e lascerà la serata del venerdì per approdare in quella del giovedì sera, dove si ritroverà ad avere a che fare con la temutissima seconda stagione di Doc.

Nuova minaccia per Andrea Fanti: anticipazioni Doc 2 - Nelle tue mani

Intanto, dal punto di vista delle trame i riflettori saranno puntati in primis sulle vicende del dottor Andrea Fanti, che continuerà ad essere al centro dell'attenzione e, come svelato dai produttori della serie si ritroverà a fare i conti con nuove minacce esterne.

"Andrea deve ripartire da zero. Due obiettivi lo tengono in vita nonostante la paura: tornare ad essere un primario dell'ospedale e difendere la sua squadra da una minaccia", hanno svelato i produttori di Doc 2, anticipando così quello che succederà nel corso delle nuove puntate di questa seconda stagione in onda da gennaio su Rai 1.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma anche questa volta, Fanti si ritroverà a dover lottare contro una minaccia esterna che metterà a repentaglio non solo il suo operato ma anche quello della sua stessa squadra.

Ecco chi entra nel cast di Doc 2 - Nelle tue mani

In attesa mdi vedere in onda questi nuovi episodi di Doc 2 - Nelle tue mani nel palinsesto della rete ammiraglia Rai, le anticipazioni sul cast della fiction rivelano che quest'anno ci saranno anche delle new entry.

Una di queste porta il nome di Giusy Buscemi, l'ex Miss Italia protagonista già di altre fiction Rai di grande successo come nel caso di Un passo dal cielo.

La presenza di Giusy Buscemi non passerà inosservata e sarà al centro delle trame per il suo rapporto con Andrea Fanti, interpretato da Argentero.