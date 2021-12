Doc 2 - Nelle tue mani sta per tornare in onda su Rai 1. L'attesissima seconda stagione della fiction medical con protagonista Luca Argentero sarà uno dei prodotti di punta della programmazione invernale della rete ammiraglia. Al centro dell'attenzione continueranno a esserci le vicende del dottor Andrea Fanti, che in questo secondo capitolo si ritroverà a dover fronteggiare anche l'epidemia da Covid-19. A svelare i primi retroscena su quello che accadrà nelle nuove puntate di Doc 2 è stato proprio il protagonista, Luca Argentero.

Ecco quando va in onda la prima puntata di Doc 2 - Nelle tue mani su Rai 1

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Doc 2 - Nelle tue mani rivelano che la fiction arriverà su Rai 1 a partire da giovedì 13 gennaio 2022.

È questa la data scelta per la prima puntata di questo secondo capitolo, attesissimo dai telespettatori.

Protagonista assoluto sarà ancora il dottor Andrea Fanti, che questa volta si ritroverà a dover fronteggiare l'emergenza causata dalla pandemia da Covid-19 e, come se non bastasse, dovrà fare i conti anche con le sue tormentate vicende personali e sentimentali.

Retroscena di Luca Argentero su Doc 2 - Nelle tue mani

A svelare i primi retroscena su quello che accadrà nel corso delle nuove puntate di Doc 2 è stato proprio l'attore Argentero in una recente intervista concessa al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni".

"Sarà sempre molto incasinato. Il suo problema è riuscire a smettere di idealizzare la sua ex moglie", ha ammesso l'attore che veste i panni del dottor Andrea Fanti.

A tal proposito Argentero ha svelato dei retroscena sul suo personaggio, ammettendo che per lui sarà molto difficile riuscire a voltare pagina in maniera definitiva se prima non chiuderà col suo passato.

"Sarà in perenne lotta con il passato" ha svelato l'attore, confermando di fatto che anche in questa seconda stagione di Doc il suo Andrea si troverà in una posizione difficile e al tempo stesso delicata dal punto di vista dei sentimenti.

Le prime anticipazioni su Doc 2: ecco chi entrerà nel cast della seconda stagione

Sempre in questa nuova stagione di Doc 2 ci sarà spazio anche per il debutto di un nuovo personaggio, che entrerà in scena e non passerà affatto inosservata.

Tra le new entry, infatti, è confermata la presenza dell'attrice Giusy Buscemi, ben nota al pubblico delle fiction Rai per il suo trascorso nel cast de Il Paradiso delle signore e Un passo dal cielo.

Buscemi vestirà i panni della dottoressa Lucia Ferrari, che avrà il compito di occuparsi delle conseguenze psicologiche del Covid sui pazienti, ma non avrà un grande rapporto con Fanti.