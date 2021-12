Uno degli argomenti che diventando principale all'interno del Grande Fratello Vip 6 riguarda il rapporto che si sta instaurando fra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan. Fra uno dei nuovi concorrenti del Reality Show condotto da Alfonso Signorini e la soubrette campana, sta aumentando la complicità dentro la casa più spiata d'Italia. A provare a far luce sul legame che sta unendo i due gieffini ci ha pensato proprio D'Anelli che, a dialogo con Giacomo Urtis e Jessica Selassié, ha confidato le motivazioni per cui non ha ancora baciato la compagna d'avventura.

La confessione di Biagio D'Anelli su Miriana

Questa sera, lunedì 13 dicembre, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 6 su Canale 5. Uno dei temi che potrebbe essere affrontato da Alfonso Signorini e dalle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli riguarda il legame che si sta formando all'interno del loft di Cinecittà fra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan. Il gieffino, mentre si trovava in camera assieme a Urtis e Jessica Selassié, ha voluto parlare della forte attrazione che avverte nei riguardi della showgirl campana. Uno degli ospiti fissi di Barbara D'Urso ha affermato di pensare alla propria vita e non alla coppia del gioco, altrimenti avrebbe cercato vari modi per avvicinarsi a lei e baciarla.

D'altra parte, D'Anelli ha rivelato che avrebbe mancato di rispetto alla compagna d'avventura perché avrebbe compiuto quel gesto con malizia, aggiungendo che si sta trattenendo tantissimo con la campana. Più volte, Biagio ha dovuto contenere il proprio impulso di avvicinarsi a Miriana Trevisan.

Biagio interessato realmente a Miriana

"Quando abbiamo fatto il tango l'avrei voluta prendere e baciare", ha dichiarato Biagio D'Anelli a Jessica e Giacomo Urtis, riferendosi a Miriana Trevisan. Non ha effettuato questo gesto esclusivamente per una questione di rispetto, come ha evidenziato lo stesso gieffino ai due compagni d'avventura in camera.

Il concorrente del GF Vip 6, entrato da poche settimane nella casa più spiata d'Italia, ha voluto specificare per bene la sua posizione nei riguardi della soubrette 49enne, sottolineando che il loro avvicinamento non ha come motivazione l'intenzione di creare una coppia per poter andare più avanti possibile nel reality show targato Mediaset, ma da un interesse reale e concreto. Ci si domanda se fra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan possa scattare veramente qualcosa. Poco prima dell'ingresso nel loft di Cinecittà di Biagio, la soubrette ha avuto un flirt con Nicola Pisu, ma in quel caso si era molto contenuta, anche per via del figlio avuto con il cantante Pago che la guarda dall'esterno.