Colpo di scena nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 6 in onda su Canale 5 il 6 dicembre 2021. Tra i presenti in studio, nel parterre degli eliminati, vi era anche Nicola Pisu che durante il suo percorso è stato al centro dell'attenzione per la love story nata con Miriana Trevisan.

In queste settimane, però, Miriana ha dimostrato di aver messo una pietra sopra a questa relazione e lo ha fatto gettandosi tra le braccia del nuovo arrivato Biagio D'Anelli, col quale sta nascendo un buon feeling. Durante la puntata del 6 dicembre, quando si parlava del caso Biagio-Miriana, Nicola era assente in studio e, secondo ai retroscena, avrebbe avuto una accesa discussione con l'autore del reality show.

Durante la diretta del GF Vip, Nicola Pisu lascia lo studio

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del GF Vip in onda su Canale 5, si è tornato a parlare della coppia Biagio-Miriana, dopo che on queste prime settimane di permanenza nella casa di Cinecittà, tra i due si è venuto a creare un buon feeling che fa ben sperare anche per un possibile futuro di coppia insieme.

I numerosi spettatori e fan social del reality show, hanno avuto modo di notare che nel momento in cui Alfonso Signorini parlava di questa nuova presunta love story che starebbe nascendo sotto i riflettori del reality show Mediaset, Nicola Pisu non era presente in studio.

Sebbene ad inizio puntata fosse stato inquadrato più volte, confermando di fatto la sua presenza in studio, ad un certo punto Nicola è sparito dal parterre degli eliminati di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il retroscena su Nicola Pisu: ci sarebbe stata una lite dietro le quinte del GF Vip

Cosa è accaduto? A fare un po' di chiarezza si ha pensato una "talpa" presente nel pubblico della puntata di ieri sera del reality show, la quale ha svelato un retroscena clamoroso, riportato poi sulle pagine de "Il Vicolo delle News".

A quanto pare, infatti, Nicola ha lasciato lo studio del Grande Fratello Vip nel bel mezzo della diretta di questo lunedì sera, perché avrebbe avuto un'accesissima discussione con l'autore del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La presunta lite tra Nicola e l'autore sul caso Miriana Trevisan

Secondo al retroscena riportato in rete, uno degli autori di questa edizione del reality show, durante una pausa pubblicitaria si sarebbe avvicinato a Nicola, chiedendogli di intervenire al termine della clip su Miriana e Biagio.

Tra i due si parla di uno scontro "faccia a faccia", al termine del quale Nicola avrebbe abbandonato lo studio del GF Vip, rifiutandosi quindi di commentare in diretta ciò che sta accadendo in casa tra la Trevisan e il nuovo arrivato Biagio D'Anelli.