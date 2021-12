Si riaccende lo scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni nella casa del Grande Fratello Vip. Le due concorrenti di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono ritrovate di nuovo sul piede di guerra e questa mattina è scoppiata la lite in casa. Soleil ha puntato il dito contro la sua "nemica" tirando in ballo anche il tema della chirurgia estetica e scatenando l'ira di Sophie, la quale ha messo in discussione gli atteggiamenti della Sorge e la sua storia nata in casa con Alex Belli.

Si riaccende la lite nella casa del GF Vip tra Soleil e Sophie Codegoni

Nel dettaglio, durante la mattinata tra Soleil e Sophie si è riacceso lo scontro veemente in casa e le due si sono ritrovate ai ferri corti nel giro di pochi minuti. Il motivo? Soleil ha accusato la sua nemica di essere completamente rifatta e di avere "più plastica che intelletto".

Parole che in parte hanno ferito Sophie, la quale ha prontamente ribattuto sottolineando il fatto che lei a differenza di Soleil non si è mai "stravolta i connotati" rifacendo il viso (come avrebbe fatto Sorge). Insomma lo scontro tra le due protagoniste di questo Grande Fratello Vip non è tardato ad arrivare e subito dopo, Sophie ha avuto modo di sfogarsi in camera con Miriana Trevisan, Jessica e Lulù.

Sophie sbotta e 'smaschera' la sua rivale Soleil Sorge per la storia con Alex

L'ex tronista di Uomini e donne non si è fatta problemi a mettere alla berlina la sua rivale Soleil, tanto da "smascherare" anche i suoi atteggiamenti in casa con Alex Belli, mettendone in discussione la veridicità. Sophie, infatti, ha sbottato dicendo che Soleil è la prima che dovrebbe farsi un'esame di coscienza dato tutto quello che sta combinando in questi mesi all'interno della casa del GF Vip, facendo un chiaro riferimento alla sua storia con Alex Belli, l'attore che fuori dalla casa ha sua moglie Delia.

"Ti permetti ancora di parlare di comodini, ma guarda tu cosa stai facendo? Io perché son buona a cara ma sapevo già tutto. Quindi meglio che non mi fa parlare e che non mi rompesse le pa...", ha duramente sbottato Sophie alludendo così al fatto di essere già a conoscenza prima ancora del suo ingresso nella casa del GF Vip, di quello che sarebbe successo.

Rosica sbotta contro Sophie, Alex e Soleil

Insomma Sophie ha ancora una volta "smascherato" l'atteggiamento di Soleil gettando fango e ombre sulla sua storia con Alex Belli, che continua a tenere banco anche se i sospetti non mancano.

Possibile che sia stato davvero tutto architettato prima del GF Vip? Ad essere sicuro di questo è l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che dopo lo sfogo di Sophie ha colto la palla al balzo per ribadire il fatto che Soleil, Alex, Delia, Greta e la stessa Sophie avrebbero studiato tutto a tavolino con Fabrizio Corona e la sua agenzia.