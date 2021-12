Il rapporto fra Miriana Trevisan e Soleil Sorge all'interno del Grande Fratello Vip 6 continua a non essere idilliaco. Le due gieffine hanno avuto, sin qui, vari scontri e la showgirl campana è tornata all'attacco contro la fashion blogger. A dialogo con Sophie Codegoni e Lucrezia Selassié in merito al suo rapporto con Biagio D'Anelli, la soubrette non ha mancato di criticare il comportamento assunto da parte dell'italo-americana nella sua esperienza nel Reality Show condotto da Alfonso Signorini.

Miriana Trevisan: 'Se tu hai paura di me, se non sei sana di mente, mi odi'

Dopo l'uscita dalla casa più spiata d'Italia da parte di Nicola Pisu, Miriana Trevisan si è avvicinata molto al nuovo concorrente del programma targato Mediaset, Biagio D'Anelli. Il legame nato all'interno del GF Vip 6 con uno degli ospiti fissi di Barbara D'Urso ha finito con il mandare in crisi la 49enne che si è confidata con Codegoni e Lucrezia Selassié affermando che quando senti l'odio dopo un po' ci si stanca. Secondo la gieffina l'odio proviene dalla paura delle persone. "Se tu hai paura di me, se non sei sana di mente, mi odi", ha affermato Miriana aggiungendo di non sentirsi bene. La campana si è definita stanca ed ha ammesso di aver preso consapevolezza negli ultimi due giorni.

Poi, Trevisan ha svelato che c'è un legame instaurato con Biagio D'Anelli, Su questo tema viene spesso chiesto alla showgirl come vanno le cose fra di loro. A prendere la parola è stata l'ex tronista consigliando alla gieffina di godersi le cose senza pensare eccessivamente alle varie questioni.

Miriana Trevisan contro Soleil

Dopo aver parlato della situazione con Biagio, Miriana Trevisan è ritornata a parlare di Soleil Sorge. "A me viene da dire: ah bimba”, ha detto la showgirl sulla compagna d'avventura. La soubrette ha definito pesante l'italo-americana rivelando che a darle fastidio è il continuo cercare la rissa da parte dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Miriana ha aggiunto che Sorge è una provocazione continua. "Lei mente sui fatti e gli danno corda", ha dichiarato la campana contro l'influencer. Secondo la showgirl, Soleil mente spudoratamente e disegna il mondo come sé stessa. Trevisan, successivamente, ha dichiarato che non ha intenzione di distruggere la fashion blogger, non vuole controbatterla, aggiungendo, però, di non provare stima nei confronti di Sorge. "Ha una narrativa falsa", ha proseguito Miriana parlando con Sophie Codegoni e Lucrezia Selassié. Miriana ha insistito sulla questione relativa al fatto che secondo lei Soleil mente, rivelando che, a suo parere la sua: "È una forma di bullismo".