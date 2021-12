Si sta dando molto da fare il nuovo inquilino della casa del Grande Fratello Vip Alessandro Basciano. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne si è lanciato in un corteggiamento sfrenato. Arrivato nel noto reality targato Mediaset, il trentaduenne non ha nascosto il suo interesse per Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Ha inoltre dichiarato che Jessica Selassiè non le dispiace da un punto di vista caratteriale. Nelle scorse ore però, Basciano in occasione dei festeggiamenti per il compleanno di Sophie ha svelato per chi realmente prova interesse.

Basciano e il suo interesse per Soleil Sorge che non è ricambiato

Durante i festeggiamenti per il compleanno di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano ha a lungo conversato con Soleil Sorge. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne le ha detto che non sta giocando e che lei le piace davvero molto. Queste le sue esatte parole: "Tu mi piaci, c'ho provato solo con te praticamente". Poi ha anche aggiunto: "Tu mi prendi molto di testa perché sai parlare, sei sveglia, forte". Alessandro Basciano ha dichiarato chiacchierando con Soleil che lei non è fuori dai giochi nonostante sia già fidanzata. Sorge però ha ribadito di ritenersi impegnata con una persona fuori dalla casa di cui è anche molto innamorata e che come confermato da sua madre Wendy nel corso della puntata di lunedì 20 dicembre la sta ancora aspettando.

Soleil Sorge dice no ad Alessandro Basciano

Soleil Sorge ha detto ad Alessandro Basciano di ritenersi fuori dai giochi, non solo perché ha una frequentazione fuori, ma anche perché legge molto bene in determinati giochi come i suoi. Basciano ha risposto che non c'entra nulla questo. Ha poi aggiunto anche: "Magari sei occupata, ma poi qua dentro puoi provare interesse per una persona tipo me".

Alessandro gli ha poi ricordato che se fosse stata innamorata di un altro uomo non si sarebbe comportata in quel modo con Alex Belli, non avrebbe baciato un altro. Basciano le ha detto che secondo lui era tutto reale con Alex, non si è trattato di un gioco o di una semplice amicizia. "Se la mia ragazza si bacia così con un altro la lascio subito", ha detto Alessandro.

Poi ha concluso con una frase alquanto sibillina: "Vuoi vedere come so giocare? Bene, te lo faccio vedere, iniziamo a giocare da domani, ma io e te". Cosa ne penserà intanto Sophie di queste parole? L'ex tronista di Uomini e Donne aveva intrapreso una pseudo storia con l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Quest'ultimo però, vista la continua titubanza di Sophie, ha deciso di porre un punto definitivo alla loro frequentazione. Dunque, ora Sophie Codegoni sarebbe nuovamente libera di lanciarsi in nuove conoscenze.