Nella puntata del GF Vip di lunedì 13 dicembre Alex Belli ha dovuto lasciare il reality perché è stato squalificato. Infatti, il concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, durante il confronto con Delia Duran, non ha mantenuto la distanza imposta e l'ha abbracciata, violando così il regolamento. Quando il gieffino è stato costretto a lasciare la casa più spiata d'Italia, Gabriele Parpiglia, autore della trasmissione, ha ironizzato sulla vicenda, commentando quanto andato in onda sul piccolo schermo.

GF Vip: Delia Duran lascia Alex Belli

Serata complicata per Alex. L'attore, infatti, durante la diretta del GF Vip andata in onda lunedì 13 dicembre, ha avuto un confronto con Delia. La compagna del gieffino non ha preso bene l'avvicinamento fra Belli e Soleil Sorge. Duran è tornata nella trasmissione per chiarire le cose con Alex. La modella ha voluto dire in faccia a Belli che la loro relazione era terminata. Inoltre, alla luce di quanto accaduto durante i tre mesi di permanenza nella casa di Cinecittà, l'indossatrice voleva mettere un punto alla loro storia d'amore. Sentendo le parole di Delia, Alex ha avuto un attimo di smarrimento.

GF Vip, puntata del 13/12: Alex Belli viene squalificato e Gabriele Parpiglia ironizza

Nel momento in cui ha realizzato che la sua compagna lo stava lasciando, Alex Belli ha fatto un gesto che gli è costato caro. Infatti, l'attore di CentoVetrine ha abbracciato Delia Duran. Purtroppo, la modella non aveva fatto la quarantena e, pertanto, il concorrente del GF Vip non poteva avvicinarsi e toccarla.

Alex ha infranto le regole del gioco ed è stato squalificato. Nel frattempo, Gabriele Parpiglia, autore della trasmissione, ha commentato la vicenda sui social. Il giornalista, infatti, ha pubblicato un messaggio ironico sul suo profilo Twitter, scrivendo: ''Man, chiamatemi un taxi''.

GF Vip: Adriana Volpe ironizza sulla squalifica di Alex Belli

Anche Adriana Volpe, una delle opinioniste della sesta edizione del GF Vip, ha espresso la sua opinione in merito alla squalifica di Alex. Infatti, la conduttrice ha pubblicato sui social un commento su quanto accaduto durante la diretta di lunedì 13 dicembre. Adriana ha scritto: ''Da questa storia abbiamo capito che i giochi sono BELLI quando DURAN poco. Game over''. La frase della presentatrice era un gioco di parole con i cognomi di Alex e Delia. Al momento, non è ancora chiaro se per Belli e Duran ci sarà un lieto fine o se la coppia si sia detta addio per sempre. Non resta che attendere un po' di tempo per scoprire anche cosa succederà fra l'ex gieffino e Soleil, che è rimasta ancora in gioco nel reality.