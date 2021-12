Non sono mancati momenti di tensione nella puntata del Gf vip, andata in onda il 20 dicembre 2021 su Canale 5, con il nuovo scontro in studio tra gli ormai ex gieffini vip, Aldo Montano e Alex Belli. Il conduttore Alfonso Signorini ha chiamato i due a confrontarsi sul naufragio della loro amicizia, avviata agli esordi del reality anche con Manuel Bortuzzo.

Lo scontro in diretta

In diretta è stata mostrata una clip in cui Aldo dubita della veridicità dell'attore nel gioco, definendone irrispettosa la condotta assunta nella casa. Lo sportivo si è riferito all'intimità che Alex ha raggiunto con Soleil Sorge ai danni della promessa sposa Delia Duran e ciò ha scatenato la reazione contrariata di Belli.

L'attore è infatti tornato ad attaccare lo sportivo, dandogli del "villano" e ribadendo di aver vissuto in modo veritiero il gioco dei vip. Si è poi sfiorato un nuovo scontro fisico tra i due, dopo l'alterco che li aveva divisi nella casa. E Belli ha colto la palla al balzo per dare del traditore a Montano, paragonando le sue ex alle "renne di Babbo Natale".

Arriva il faccia a faccia tra Aldo e Alex

Nella 29esima puntata è stata mostrata anche una clip contiene le immagini della prima diretta Instagram post-reality in cui - in risposta alle domande del web - Montano ha parlato dell'attore.

"Con Manuel eravamo i tre moschettieri, poi ha lanciato questa telenovela, vera o finta che sia. Se è finto e montato con la moglie è irrispettoso verso il pubblico.

Se è vero è ancor più grave. Perché così lui ha mancato di rispetto alla moglie e a Soleil, tradendo un'amicizia o un nuovo amore. In entrambi i casi, resta una brutta figura", ha detto Aldo che ha aggiunto: "Prima di essere egocentrici, bisognerebbe aver costruito qualcosa di buono nella vita".

Parole piuttosto forti, a cui Alex ha reagito visibilmente adirato.

La risposta dell'attore allo sportivo

In diretta, infatti, Alex Belli non ha usato giri di parole nella replica all'affondo di Aldo Montano, in studio. "Mi vieni a dire 'che cosa hai costruito di buono nella tua vita?'. Ma che cosa ne sai tu in 40 anni cosa abbia costruito io?", ha detto Alex. Poi ha aggiunto: "Abbiamo deposto le sciabole quando ci siamo abbracciati nella casa.

Non sono egocentrico. Ho vissuto nella casa. Occhio a dare giudizi".

Dopodiché Alfonso Signorini ha mostrato il contenuto della prima replica di Alex alla diretta critica di Aldo, avvenuta via social, con riferimenti alla rissa sfiorata nella casa: "Nel momento in cui ti faccio uscire allo scoperto, l'unica cosa che sai fare è usare le mani!".

Alfonso Signorini divide gli ex gieffini

Pronta è stata, quindi, la replica di Aldo, che ha rispedito la critica al mittente: "Tiralo fuori te quello che sei! Non si è capito di chi sei innamorato, hai preso in giro tutti". Nel frattempo, Alex si è avvicinato ad Aldo per smentirlo, sfiorando un nuovo alterco in studio: "Non ho preso in giro nessuno. Nel momento in cui ti ho tirato fuori nella Casa, è venuta fuori la tua vera natura".

A bloccare lo scontro fisico sul nascere è, poi, stato l'intervento di Alfonso Signorini, che ha così mediato tra gli ex gieffini: "Basta così, eravate i tre moschettieri...". Ma a chiudere è stato poi Alex, con un affondo ai danni di Aldo: "Le tue ex hanno più corna delle renne di Babbo Natale".