Mancano poche ore alla messa in onda di una nuova puntata del GF Vip, quella che andrà in onda venerdì 17 dicembre. Gli addetti ai lavori hanno diramato le anticipazioni di ciò che accadrà in diretta, a partire dal ritorno di Alex Belli nella casa. Aldo, Manila e altri concorrenti dovranno comunicare la loro decisione sul prolungamento mentre tre personaggi famosi debutteranno nel cast ufficialmente. Stasera riprenderanno anche le nomination e ci saranno momenti di svago con Katia, Giucas e il duo Valeria-Giacomo.

Spoiler sul nuovo appuntamento con il GF Vip

La sesta edizione del GF Vip procede senza sosta: stasera, venerdì 17 dicembre, Alfonso Signorini condurrà la ventottesima puntata, che si preannuncia da non perdere.

Le anticipazioni che sono state diffuse poche ore prima della diretta, fanno sapere che si parlerà ancora a lungo di Alex e del suo improvviso addio alla casa. Dopo aver lasciato il reality con la moglie Delia lunedì scorso, Belli tornerà per fare un paio di confronti.

Innanzitutto, il presentatore metterà l'uomo faccia a faccia con Soleil. In questi giorni Sorge ha commentato con durezza l'atteggiamento dell'ex amico speciale, arrivando alla conclusione di essere stata presa in giro e usata solo per visibilità.

L'ex concorrente, però, avrà anche la possibilità di chiarire con quei vipponi che recentemente si sono detti felici della sua squalifica: Katia, Valeria, Biagio e Davide hanno ammesso che senza Alex c'è un clima più sereno e vivibile tra le mura di Cinecittà.

I nuovi protagonisti del GF Vip 6

Tra le altre cose che accadranno nel corso della ventottesima puntata del GF Vip, spicca l'ingresso nella casa di ben tre nuovi concorrenti.

Ad infoltire il gruppo di vipponi, infatti, il 17 dicembre saranno: Eva Grimaldi (attrice ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi), Alessandro Basciano (ex corteggiatore di Uomini e donne e single di Temptation Island) e Federica Calemme (modella e influencer dalla bellezza invidiabile).

Queste tre new entry sicuramente mineranno l'equilibrio già precario che hanno raggiunto gli inquilini storici del reality-show, e c'è chi è pronto a scommettere che Sophie e Gianmaria potrebbero vacillare davanti ai due giovani che stanno per convivere con loro 24 ore su 24.

A questi personaggi, lunedì 20 dicembre dovrebbe aggiungersi Nathaly Caldonazzo, ultima novità del cast prima delle feste.

I dubbi di Aldo sul futuro al GF Vip

Durante la puntata del GF Vip del 17 dicembre, alcuni concorrenti dovranno rispondere alla domanda "dentro o fuori?" che decide del loro futuro nel cast della sesta edizione.

A dover ancora informare il pubblico sulle loro volontà, sono: Soleil, Sophie, Jessica, Davide, Manila e Aldo. Stando a quello che hanno dichiarato in questi giorni davanti alle telecamere, solamente Nazzaro e Montano avrebbero dei dubbi sulla scelta che tra poche ore saranno chiamati a fare.

L'ex Miss Italia è stata turbata da una telefonata con i parenti, mentre lo sportivo vorrebbe poter trascorrere le feste con i figli piccoli e con la moglie Olga.

Sempre stasera ci saranno momenti di divertimento con protagonisti Katia, Giucas e la coppia Valeria-Giacomo; spazio anche ai chiarimenti tra Miriana e Biagio (sempre più vicini), Sophie e Gianmaria (ancora impegnati in una infinito tira e molla).

Dopo una settimana di stop, riprenderanno le nomination e stavolta saranno coinvolti anche gli ultimi arrivati. I vipponi più votati finiranno a rischio eliminazione, ma non si sa ancora che il televoto sarà per l'elezione del preferito oppure per decidere chi deve lasciare definitivamente la casa.