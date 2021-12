Questa sera, venerdì 10 dicembre 2021, andrà in onda una nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A poche ore dalla diretta, condotta da Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, nella casa più spiata d'Italia ci sarebbe stato un nuovo avvicinamento inaspettato fra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié. Il nuotatore e l'etiope sembravano essersi allontanati, mentre ora, invece, potrebbero scrivere nuove pagine del loro rapporto speciale all'interno del loft di Cinecittà.

Manuel Bortuzzo si avvicina a Lucrezia

Il legame fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié dentro il GF Vip 6 è molto instabile. Proseguono, infatti, i continui tira e molla all'interno della casa più spiata d'Italia fra il nuotatore e la principessa. Bortuzzo, in più di una circostanza, ha tentato di allontanare le attenzione e l'interesse della compagna d'avventura. Ciononostante, i due gieffini sembrerebbero essersi riavvicinati. "Abbiamo investito parecchio tempo per capire tante cose", ha affermato Manuel, aggiungendo che questo tempo è servito loro per comprendere come rispettarsi in modo reciproco.

Bortuzzo ammette i propri sbagli con Lulù

Il triestino ha dichiarato alla principessa che in molte occasioni a sbagliare è stato proprio lui, nel tentativo di spiegare alla compagna d'avventura la sua posizione.

Il 22enne si è rimproverato il fatto che, invece di affrontare le difficoltà con amore, era sopraffatto dal nervosismo, mentre, in varie circostanze, avrebbe potuto avvicinarsi a Lulù per abbracciarla. Il gieffino ha rivelato a Lucrezia di essere stato fin troppo duro con lei, finendo per concentrarsi esclusivamente sugli aspetti negativi del loro rapporto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Bortuzzo a Lulù: 'A livello mentale delle cose sei un bel casino'

Manuel Bortuzzo ha poi continuato ad aprirsi con Lulù Selassié. Il nuotatore ha aggiunto di non aver messo in evidenza numerose cose belle che vi sono, fra le quali, probabilmente, la più bella è che, nonostante tutte le difficoltà, la principessa etiope sia ancora dentro la casa del Grande Fratello Vip 6.

Il triestino è apparso convinto che la situazione è mutata. Secondo il 22enne, ora si sono capiti con la compagna d'avventura, aggiungendo che deve prenderla così com'è, ovvero con le sue fragilità e debolezze. "A livello mentale delle cose sei un bel casino", ha dichiarato Manuel a Lucrezia e, successivamente, ha detto che gli piace complicarsi la vita. Bortuzzo ha concluso il suo discorso evidenziando che, a parer suo, sente di avere una specie di potere positivo nei riguardi della ragazza.