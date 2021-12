Sorpresa in arrivo per le sorelle Hailé Selassié durante la puntata del 6 dicembre del Grande Fratello Vip. Jessica e Lucrezia, infatti, sono a rischio eliminazione, ma avranno l'opportunità di leggere una lettera scritta appositamente per loro dal fratello maggiore Christian.

GF Vip: la sorpresa per Jessica e Lucrezia

Jessica, Lucrezia e Clarissa, durante il percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip, hanno chiesto diverse volte di ricevere una sorpresa da parte dei famigliari, ma forse anche a causa del delicato momento che stanno attraversando gli Hailé Selassié (il padre Aklile Berhan Makonnen si trova in carcere da giugno, ndr), la famiglia non ha mai deciso di esporsi direttamente.

Un piccolo segnale è arrivato durante la puntata del reality andata in onda il 29 novembre, quando in occasione della nomination di Lucrezia e Clarissa (dove quest'ultima ha avuto la peggio) il loro cugino Nicolas, che da due anni vive a casa loro, ha deciso di fargli una sorpresa. Nella serata del 6 dicembre, però, sia Jessica che Lucrezia rischiano di essere eliminate dal gioco e come annunciato da Alfonso Signorini durante il daytime che precede la serata, le due sorelle Hailé Selassié ancora in gara riceveranno una sorpresa da parte del fratello Christian.

La lettera di Christian

Christian Hailé Selassié non sarà fisicamente presente durante la puntata del Grande Fratello Vip, ma farà recapitare alle due sorelle una lettera.

Il suo nome non è sconosciuto al mondo del gossip, infatti quando le tre principesse sono entrate nella casa del Grande Fratello Vip, sono state rivelate delle indiscrezioni in merito a una storia d'amore tra lui e Giovanni Ciacci, addirittura si parlava di un matrimonio che si sarebbe dovuto svolgere la scorsa estate.

La notizia era stata smentita dallo stesso Ciacci, che in un'intervista sulle pagine di Fanpage aveva parlato di un aneddoto su una serata con glii Hailé Selassié da lui rivelato a un ufficio stampa e totalmente travisato.

Come ha spiegato Giovanni Ciacci, Christian è un ragazzo molto riservato e a quanto pare sarebbe anche fidanzato con una ragazza. Sul suo conto non si sa tanto, a parte il fatto che è il fratello maggiore delle tre principesse (secondo quanto dichiarato da Lucrezia avrebbe 31 anni) e tutt'e tre sognano di vederlo presto mettere su famiglia.

Jessica vorrebbe non abbandonare il gioco: 'Non so cosa mi ritroverò a Casa'

Intanto le sorelle Hailé Selassié si apprestano ad affrontare una nuova nomination, infatti durante la puntata del 6 dicembre una tra Jessica, Lucrezia e Patrizia Pellegrino dovrà abbandonare per sempre la casa (visto che non è più disponibile per le concorrenti femminili l'opzione del "biglietto di ritorno", sfruttato da Miriana Trevisan).

Intanto Jessica, durante una chiacchierata in sauna con Manila, ha ammesso che preferirebbe rimanere in gioco: "Non so cosa mi ritroverò a Casa" ha ammesso la ragazza, affermando che la sua presenza all'interno del GF Vip le permette di aiutare economicamente la sua famiglia: "A Casa la situazione non è facile, più sto qua più so che sto restituendo a mia mamma e mio padre tutto quello che loro ci hanno dato".