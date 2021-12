È stata una notte movimentata quella che hanno vissuto i concorrenti del GF Vip dopo la puntata del 20 dicembre: Gianmaria ha chiuso con Sophie improvvisamente e Federica si è detta pronta ad abbandonare il gioco per la troppa pressione. Confidandosi con Manuel e Lulù, la modella ha protestato per l'atteggiamento severo che Manila ha nei suoi confronti, sin da quando è entrata nella casa: la giovane potrebbe lasciare il programma a meno di una settimana dal suo debutto a Cinecittà.

Lo sfogo dopo la diretta del GF Vip 6

Sono passati pochissimi giorni da quando Federica ha esordito al GF Vip 6, ma qualcosa sembra già non andare.

Al termine di una puntata in diretta in cui non è stata mai tirata in ballo da Alfonso Signorini, la ragazza si è sfogata con Lulù e Manuel.

Nel rendere pubblico il suo malcontento, la modella ha detto: "Non so se ce la faccio a fare questo gioco, non credo di farcela".

Calemme ha ammesso di essere molto nervosa soprattutto a causa dei continui rimproveri che un'altra concorrente le fa da quando ha messo piede all'interno della casa più spiata d'Italia. Il tutto è iniziato quando la giovane si è proposta di lasciare il suo letto a Nathaly Caldonazzo per permetterle di dormire nella stessa stanza delle amiche Carmen, Eva e Valeria.

"Manila si è subito risentita dicendo che io volevo andarmene da lì", ha spiegato la new entry del reality la notte scorsa davanti alle telecamere.

Gli scontri con la 'veterana' del GF Vip

A far sbottare Federica, dunque, è stato il comportamento di Nazzaro che, soprattutto in cucina, ha ripreso più volte la nuova concorrente per come si è mossa quando ha cercato di dare una mano.

"Da quando sono arrivata mi sta rompendo i c..., mi dice fai questo e fai quello o che ho sbagliato a mettere i piatti.

Ogni cosa che faccio è sbagliata", ha aggiunto Calemme nello sfogo che Manuel e Lulù hanno raccolto dopo la puntata del GF Vip del 20 dicembre.

La principessina le ha suggerito di rispondere a Manila quando non le vanno bene le cose che le dice, ma la modella ha replicato: "Io ho anche risposto a tono, ma posso mandarla a fare in c...?

".

Insomma, sembra non esserci particolare simpatia tra l'ex Miss Italia e la new entry del cast che, provata dai continui rimproveri, non esclude di potersi ritirare prossimamente per il troppo stress.

Gianmaria spiazza i fan del GF Vip

Mentre Federica si sfogava con Lulù dopo la puntata, altri due concorrenti del GF Vip finivano al centro del Gossip per un colpo di scena che ha spiazzato il pubblico.

A tre mesi dall'inizio della sesta edizione del reality, Gianmaria ha deciso di prendere posizione e di mettere fine al tira e molla con Sophie. Dopo la diretta di lunedì, infatti, il napoletano ha preso da parte la tronista e le ha detto: "C'abbiamo provato ma non è scattato nulla in te. Credo sia inutile insistere, quindi basta così".

Antinolfi, dunque, ha lasciato Codegoni libera di vivere l'avventura nella casa come meglio crede, senza sentirsi vincolata dal loro altalenante rapporto sentimentale.

"Restiamo amici, finisce qui", ha concluso l'imprenditore prima di allontanarsi dalla 19enne e cercare conforto nell'ex fidanzata Soleil, con la quale ha deciso di ricominciare daccapo.

A questo punto Sophie è di nuovo single ufficialmente e potrebbe cedere al corteggiamento di Alessandro. Basciano ha ammesso di essere molto attratto dalla compagna d'avventura (che, tra tutte, è quella che gli piace di più dal punto di vista fisico), ma che si sarebbe trattenuto dal provarci con lei per rispetto del legame che ha costruito con Gianmaria sin dall'inizio del programma.