Sono passati pochi giorni da quando Gianmaria ha chiuso con Sophie, ma all'interno della casa del GF Vip è successo di tutto. L'ingresso nel cast di nuovi concorrenti, ha sicuramente favorito la nascita di altri legami, amichevoli o sentimentali che siano, e questo non può che far piacere ai curiosi telespettatori. Se Codegoni sembra avvicinarsi sempre più ad Alessandro, Federica sta conoscendo meglio Antinolfi non senza notare che l'influencer la tiene d'occhio e cerca di capire cosa stia accadendo.

La stoccata alla compagna di GF Vip 6

I concorrenti più giovani del GF Vip 6, stanno dando vita ad una serie di chiacchiere quasi inedite per questa edizione.

Da quando in casa sono arrivati Alessandro e Federica, sono cambiate molte cose nelle dinamiche del gioco, soprattutto per quanto riguarda le coppie o le presunte tali.

Al termine della puntata del 20 dicembre, Gianmaria ha chiuso con Sophie dopo tre mesi di tira e molla: dal giorno dopo, lei ha iniziato ad avvicinarsi al bel Basciano, che ha catturato l'attenzione anche di Jessica. Antinolfi, invece, sta approfondendo la conoscenza con Calemme, che nelle ultime ore ha avuto qualcosa da ridire sulla ex di lui, Codegoni.

Chiacchierando con Biagio in giardino, la nuova concorrente ha reso pubbliche le tante domande che la 20enne le ha fatto sul suo legame con l'imprenditore, come se volesse sapere se ci sono le basi per un nuovo flirt oppure no.

Cambia tutto all'interno della casa del GF Vip

Nel commentare con Biagio le domande che Sophie le ha fatto su Gianmaria, Federica ha fatto una riflessione pungente che ha subito catturato l'attenzione degli spettatori del GF Vip.

"Questa è una cosa che la infastidisce oppure me lo vuole dare subito per sentirsi libera di fare quello che vuole con l'altro?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

", si è chiesta la bella Calemme con tono abbastanza provocatorio.

La nuova inquilina della casa più spiata d'Italia, dunque, dubita delle buone intenzioni di Codegoni, anzi, sospetta che abbia cercato di sondare il terreno per capire se può lasciarsi andare con Alessandro oppure se è ancora presto, visto che lei e Antinolfi hanno chiuso meno di una settimana fa.

Jessica in lacrime al GF Vip

Federica è solo una delle protagoniste di un intreccio che si sta facendo sempre più complicato tra le mura di Cinecittà.

Da quando Gianmaria ha interrotto la loro frequentazione, Sophie si è avvicinata ad Alessandro, che a sua volta ha ammesso di essere molto attratto sia dalla 20enne che da Soleil. Visto che Sorge si professa innamoratissima di una persona esterna alla casa, Basciano ha "puntato" Codegoni e con lei ha trascorso una nottata di coccole sul divano.

L'ex tronista di Uomini e Donne, però, è stata molto criticata dai telespettatori del GF Vip per il comportamento poco chiaro che ha avuto con Jessica. La principessina si è lamentata della mancata solidarietà dell'amica (Selassié è interessata al modello e sperava che Sophie le lasciasse spazio) e non è riuscita a trattenere le lacrime.

La neo 20enne, però, ha rassicurato la sorella di Lulù dicendole che con Alessandro non c'è nulla e che mette il loro rapporto d'amicizia prima di tutto. Peccato che poche ore dopo le telecamere del reality hanno ripreso l'influencer e Basciano sotto le coperte a scambiarsi carezze e sguardi complici.

La mattina del 23 dicembre, poi, la giovane ha cercato di indagare sul rapporto tra Federica e Gianmaria, probabilmente per capire se i due potrebbero avere una storia. In quel caso, Codegoni non passerebbe dalla "cattiva" della situazione e potrebbe anche lei vivere liberamente l'attrazione che prova nei confronti dell'ex corteggiatore.