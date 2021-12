Tra le new entry di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip 6 che proseguirà fino a marzo 2022 vi è Giacomo Urtis. Il noto chirurgo estetico, dopo essere stato uno dei protagonisti della scorsa edizione del reality show vinta da Tommaso Zorzi, è tornato di nuovo nella casa più spiata d'Italia e lo ha fatto facendo subito delle rivelazioni inaspettate. Giacomo, infatti, ha svelato di essere l'amante di un uomo fidanzato e poi ha ammesso di essere "corteggiato" anche da calciatori e uomini sportivi.

Giacomo Urtis e le confessioni private al GF Vip 6

Nel dettaglio, poche ore dopo il suo ingresso nella casa del GF Vip, Giacomo Urtis si è subito raccontato a cuore aperto, lasciandosi andare a delle rivelazioni del tutto inaspettate.

Il chirurgo, infatti, ha svelato che questa estate ha vissuto una relazione turbolenta con una persona famosissima che, tuttavia, a settembre ha fatto perdere le sue tracce nonostante gli dicesse che fosse l'uomo adatto per lui.

"Adesso che il famoso è sparito sono tornato amante di quell'altro", ha aggiunto Giacomo svelando così di essere l'amante di un uomo fidanzato.

La rivelazione di Urtis nella casa del Grande Fratello Vip 6: 'Sono l'amante'

"Odio fare l'amante.

Questo con cui esco controlla il fidanzato su come si sposta", ha aggiunto il chirurgo protagonista di questo GF Vip, pur senza svelare i nomi di queste persone.

"Poi figurati, a me scrivono calciatori, sportivi, robe pazzesche. C'ho un giro davvero assurdo", ha ammesso Giacomo confessando così di essere corteggiato anche da qualche calciatore.

In attesa di scoprire se Giacomo Urtis si lascerà andare a nuove rivelazioni all'interno della casa del GF Vip, in queste ultime ore a tenere banco sono anche le vicende di Alex Belli e Soleil Sorge.

Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip: lui si dichiara e vuole abbandonare il gioco

Tra i due, infatti, è ufficialmente scoppiata la fiamma della passione: l'attore ha scelto di dichiararsi apertamente alla giovane influencer e lo ha fatto confessandole tutto il suo amore.

Una dichiarazione che non è passata inosservata e che ha lasciato "senza parole" Soleil. Al tempo stesso, però, Alex ha avuto un momento di crisi ammettendo di non poter più proseguire questo percorso all'interno della casa di Cinecittà, in quanto ha capito di dover stare alla larga dalla Sorge, per evitare che questa situazione diventi "pericolosa".

Cosa succederà a questo punto? Alex non ha nascosto di essere disposto addirittura ad andare via e quindi lasciare il gioco prima del previsto. Ma sarà davvero così? Rinuncerà al reality "per colpa" di Soleil? Lo scopriremo nelle prossime settimane.