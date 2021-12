Gianmaria Antinolfi non crede affatto che Soleil sia una vittima del teatrino messo in piedi da Alex Belli al Grande Fratello Vip, anzi. Secondo l'imprenditore napoletano, la 27enne è complice consapevole della famosa soap opera tanto da dichiarare che secondo lui, sia Alex che Soleil ci hanno sguazzato in tutta questa vicenda. Gianmaria ha il dente avvelenato e ha promesso che d'ora in avanti, non si farà problemi a nominare Soleil.

Gianmaria non crede a Soleil: 'Hanno sguazzato entrambi in questo teatrino'

Gianmaria Antinolfi sembra avere le idee chiare sulla famosa soap opera messa in scena dal trio Delia, Alex e Soleil.

L'imprenditore, dopo quanto accaduto nell'ultima diretta del GF Vip, non ha visto di buon occhio il modo in cui Soleil stia cercando di farsi passare per la vittima della situazione. Non è sfuggito a Gianmaria il fatto che molti dei suoi coinquilini stiano cercando di consolare Soleil, la quale appare ancora oggi piuttosto affranta per l'uscita del suo amico 'speciale' Alex Belli. Gianmaria, a differenza della gran parte dei suoi compagni, non crede affatto alle lacrime di Soleil, allineandosi un po' al pensiero anche di Miriana Trevisan. "Hanno sguazzato entrambi in questo teatrino" ha dichiarato il gieffino, riferendosi proprio ad Alex e Soleil.

Antinolfi non crede che Soleil sia una vittima, ma una complice di Alex

Non solo, chiacchierando proprio con Miriana, Gianmaria ha sostenuto come Soleil cerchi di passare per la vittima della situazione. "Ci gioca sul fatto di fare la piccola che ha bisogno di consolazione", ha dichiarato Gianmaria, che ha aggiunto come, in tutta questa storia vede più Delia come parte lesa.

Parlando della Duran, Antinolfi ha confessato di averla vista molto provata, molto dimagrita e triste. Parole che fanno supporre come Gianmaria non ritenga che la donna si sia messa d'accordo con Alex. Una sorta di difesa anche dell'attore e un'accusa invece a Soleil.

Antinolfi al GF Vip: 'Da oggi nominerò sempre Soleil'

Gianmaria Antinolfi ha poi rivelato a Miriana Trevisan che da questo momento nominerà sempre Soleil sino al momento in cui verrà eliminata.

"Adesso sono molto arrabbiato con lei", ha sbottato Antinolfi che ha aggiunto come, secondo il suo parere, l'unica cosa che riesce bene a Soleil sia quella di denigrare il prossimo e costruire finte soap opera. Non solo, Antinolfi ha pure voluto dissociarsi dai comportamenti di Soleil visti in puntata lunedì scorso. Sembra che da questo momento Soleil abbia trovato in Miriana e Gianmaria due rivali piuttosto agguerriti. Non resta che attendere la prossima diretta per capire se Gianmaria manterrà la promessa e nominerà la sua ex Soleil.