Dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Aldo Montano è tornato a essere attivo sui social dove ha concesso una lunga diretta ai numerosi fan che lo hanno sostenuto e supportato in questa avventura all'interno della casa di Cinecittà. Tanti i temi trattati, tra cui il triangolo che ha visto coinvolti Alex, Delia e Soleil Sorge. Il campione olimpico non si è tirato indietro e ha risposto alle curiosità dei numerosi fa anche se, a un certo punto, sua moglie Olga ha provato a dire la sua sul conto di Soleil, ma Aldo l'ha prontamente zittita e ironicamente l'ha "mandata via".

Aldo Montano torna a parlare di Soleil dopo il GF Vip ma 'censura' la moglie

Nel dettaglio, durante la sua prima diretta social fatta dopo l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 6, Aldo ha scelto di raccontarsi a cuore aperto ai numerosi fan che lo hanno seguito e supportato in questi mesi.

Tra le varie domande, non sono mancate quelle di chi chiedeva cosa pensasse di Soleil Sorge, con la quale Montano non ha stretto un buon rapporto all'interno della casa di Cinecittà.

Il clima tra i due, infatti, non è mai stato sereno e non si sono mai calcolati più di tanto. Ebbene, anche adesso che è fuori dalla casa di Cinecittà, Aldo non ha nascosto che tra lui e Soleil non c'è mai stato feeling.

A un certo punto della diretta, però, la moglie di Alex ha provato a prendere la parola e ha chiesto al marito di poter dire la sua verità sul conto dell'ex protagonista di Uomini e donne.

'Dai no, vai via', esclama Aldo che zittisce la moglie sul 'caso Soleil'

"Io lo so cosa pensi davvero", ha esordito la moglie di Alex che ha provato così a dire la sua versione dei fatti ma il campione olimpico l'ha prontamente zittita.

"Dai no, vai via", ha esclamato Aldo con il sorriso sulle labbra ma impedendo comunque a sua moglie di proferire parola su Soleil.

Anche successivamente, la donna ha provato ancora a dire la sua su Soleil. "Posso dire cosa penso io di Soleil?", ha chiesto Olga ma anche questa volta Aldo ha preferito metterla a tacere: "No basta dai".

La frecciatina di Aldo contro Alex Belli dopo il GF Vip

Insomma il campione olimpico, star del Grande Fratello Vip, ha scelto di "censurare" la versione dei fatti di sua moglie sul conto della Sorge, ma lui non si è risparmiato e senza troppi giri di parole ha ammesso che erano su due pianeti completamente differenti all'interno della casa di Cinecittà.

Nel corso della sua prima diretta social post reality show, Aldo non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo neppure nei confronti di Alex Belli.

In merito alla soap opera costruita nella casa di Cinecittà, Aldo ha ammesso che Alex non ne è uscito bene da questa situazione e che sicuramente non ha fatto una bella figura.