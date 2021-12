Poco prima che iniziasse la puntata del GF Vip del 27 dicembre, Jessica e Lulù hanno litigato. La minore delle Selassiè ha usato parole forti per far capire alla sorella che deve smetterla di andare dietro ad Alessandro: il modello è interessato a Sophie e lei rischia di soffrire visto che non è ricambiata. La maggiore delle principessine ha ricordato il "pressing" che Lucrezia ha fatto a Manuel per mesi, ma quest'ultima ha protestato dicendo che le due situazioni non si possono affatto paragonare.

La strigliata di Lucrezia al GF Vip

Per pochi minuti, i ruoli si sono invertiti nella casa del GF Vip: la minore delle Selassié ha cercato di far ragionare la sorella, dandole consigli e criticandola per l'atteggiamento che ha nei confronti di Basciano.

Dopo aver notato che Jessica era in ritardo nella preparazione del look per la puntata del 27 dicembre, Lulù l'ha raggiunta per rimproverarla: "Sei lenta perché perdi tempo a fare massaggi a quello. Ma cosa ti massaggi? Che imbecille che sei, lui non ti vuole".

"Non si fa così. Lui sa di piacerti, non farti prendere in giro", ha aggiunto Lucrezia nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

La principessina che in questi giorni ha compiuto gli anni, si è difesa affermando di non essere più interessata ad Alessandro, ma la sorella non l'ha creduta: "Certo, come no. Queste cose le dico per te, non voglio romperti le scatole".

Lo scontro sul passato con Manuel al GF Vip

"Gli ho fatto solo un massaggio, stai sbaragliando", ha ribattuto Jessica prima di tirare in ballo un argomento che ha fatto innervosire ancora di più sua sorella.

"E quello che hai fatto tu con Manuel?", ha chiesto la maggiore delle Selassié con tono provocatorio.

Lulù ha subito risposto dicendo che le due situazioni non si possono mettere a paragone, perché il suo legame con Bortuzzo è sempre stato amore mentre Alessandro è appena entrato nella casa e si è già dichiarato a Sophie.

"Io ho capito subito che tra noi era una cosa reale e i miei sforzi avevano un senso, quello che fai tu con il nuovo non ha alcun senso", ha replicato la principessina palesemente infastidita dal commento della sorella sul suo altalenante rapporto col nuotatore.

"Appari folle a correre dietro a uno che non ti vuole", ha aggiunto Lucrezia prima di ricordare a Jessica che se Clarissa fosse stata ancora nella casa le avrebbe detto le stesse cose, se non di peggiori, per farle aprire gli occhi sul modello che per giorni ha cercato di conquistare invano.

La decisione di Basciano al GF Vip

Jessica ha giurato a Lulù di non provare più interesse per Alessandro e di vederlo solo come un amico, ma sono in pochi a crederle.

Durante la puntata del GF Vip di lunedì 27 dicembre, Alfonso Signorini ha cercato di indagare su questo "triangolo" amoroso, facendo precise domande alla principessina su quello che prova per il nuovo concorrente.

Dopo aver cercato di conquistare il bel Basciano per circa una settimana, la maggiore delle Selassié si è resa conto che il ragazzo è attratto da Sophie, la coinquilina con la quale si è appartato varie volte per un po' di privacy.

Codegoni, invece, si è detta felice di questa conoscenza, cominciata da pochissimo e soprattutto dopo aver chiuso velocemente e senza troppi pensieri quella con Gianmaria (attualmente sempre più vicino alla new entry Federica).

Le opinioniste hanno criticato l'influencer per le bugie che ha detto all'amica su Alessandro: soprattutto inizialmente, infatti, la 20enne ha rassicurato Jessica dicendole che avrebbe rinunciato al giovane per tutelare il loro legame di tre mesi all'interno della casa.