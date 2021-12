Nervi tesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip e, in queste ultime ore, Lulù ha perso le staffe nei confronti di sua sorella Jessica. La principessina si è lamentata del fatto di non essere considerata "parte del gruppo" dagli altri concorrenti di questa edizione e Jessica non ha perso occasione per bacchettarla, scatenando l'ira della sorella. Biagio D'Anelli, avendo assistito alla scena del litigio tra le due sorelle in presa diretta, non ha perso occasione per "mettere in riga" Lulù.

Lite tra Jessica e Lulù nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Lulù si è lamentata nella casa del GF Vip perché la sua cena non era ancora pronta ed ha sbottato con sua sorella Jessica, ammettendo di non tollerare più i gruppetti che si sono formati, i quali non la prenderebbero mai in considerazione in merito alle scelte da fare per la preparazione dei piatti.

"Non vengo mai considerata, servo solo per lavare i piatti", ha sbottato Lulù anche se questa sua versione dei fatti non è piaciuta alla sorella Jessica, che non ha perso occasione per bacchettarla.

"Quando si cucina non aiuti, sembra che tu non lo sappia fare", ha sentenziato Jessica parlando con Lulù e sottolineando il fatto che fosse poco collaborativa all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Lulù criticata da sua sorella Jessica ma non la prende bene

Tale affermazione ha dato vita ad una vera e propria lite tra le due principessine, che si sono ritrovate a discutere animatamente in casa.

Jessica ha ribadito che alcuni atteggiamenti di Lulù all'interno della casa, la rendono immatura mentre Lulù non sopporta il fatto che sua sorella difenda sempre gli altri e stia sempre lì ad attaccarla e criticarla per i suoi comportamenti.

Insomma un clima decisamente teso tra le due principessine Selassié, al punto che Biagio D'Anelli ha scelto di intervenire in prima persona.

Biagio D'Anelli bacchetta e rimprovera Lulù dopo lo scontro con sua sorella al GF Vip 6

Avendo assistito allo scontro tra Lulù e Jessica, il giovane opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha spezzato una lancia a favore di Jessica e non si è fatto problemi a bacchettare Lulù, non avendo gradito il suo modo di fare.

"Non ti rivolgere così a tua sorella", ha sbottato Biagio puntando il dito contro Lulù e provando a farle capire che Jessica non ha colpe in tutta questa situazione.

"Puoi discutere, ma fallo con garbo", ha aggiunto ancora Biagio bacchettando la giovane principessina e invitandola così a calmarsi e soprattutto a portare rispetto nei confronti di sua sorella Jessica. Tornerà il sereno tra le sorelle Selassié? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.