Il prolungamento del Grande Fratello Vip 6 non farà fare i salti di gioia a tutti i concorrenti che attualmente sono reclusi all'interno della casa di Cinecittà. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, non chiuderà i battenti a dicembre ma andrà avanti fino al prossimo marzo 2022: sebbene non sappiano ancora la data ufficiale della finale, in tanti hanno ammesso di non essere disposti a portare avanti questa esperienza. Lulù, nel corso delle ultime ore, ha svelato i nomi dei quattro concorrenti che sicuramente andranno via dal reality show e tra questi spicca il nome di Manuel Bortuzzo.

Il prolungamento del GF Vip mette già in crisi i concorrenti

Nel dettaglio, la notizia del prolungamento di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip 6 sarà uno degli argomenti che verrà trattato nel corso delle prossime puntate serali del reality show Mediaset.

I concorrenti scopriranno da Alfonso Signorini che Mediaset ha scelto di far proseguire il reality show per ben altri tre mesi ma non tutti potrebbero gioire per questa notizia.

Ad oggi, infatti, i "vipponi" che sono reclusi nella casa di Cinecittà hanno capito che questa sesta edizione del reality andrà ben oltre la data prevista inizialmente per la finale, complici i numerosi ingressi che ci sono stati nel corso dell'ultimo periodo.

Lulù svela i quattro concorrenti pronti ad abbandonare il Grande Fratello Vip 6

Alcuni di loro hanno ribadito più volte che non andranno oltre la data del 13 dicembre e, in queste ultime ore, a svelare i nomi dei quattro concorrenti che sicuramente non resteranno in gara è stata la giovane principessina Lulù.

Parlando con sua sorella Jessica, con Giucas Casella e Sophie Codegoni, Lulù ha rivelato i nomi dei "vipponi" presenti in casa che sarebbero pronti ad abbandonare definitivamente il gioco nel corso delle prossime puntate serali.

Tra questi spicca quello di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore che in queste settimane è stato protagonista anche di un presunto flirt proprio con Lulù.

Chi sono i quattro concorrenti che lasceranno il GF Vip 2021

"Quelli che se ne vanno sono Manuel, Katia, Francesca e Aldo", ha svelato Lulù facendo l'elenco dei quattro concorrenti che sarebbero pronti a lasciare il gioco in maniera definitiva.

"Manuel è fiero del suo percorso. Calcola che fa fisioterapia per tre volte a settimana", ha ammesso la principessina parlando del nuotatore e sottolineando poi che il ragazzo intende anche prepararsi ed allenarsi al meglio in vista della prossime Olimpiadi.

Anche Aldo Montano in questi ultimi giorni, ha ribadito che non andrà oltre il 13 dicembre al punto da aver chiesto alla produzione di procurargli uno smoking per la sua ultima puntata e l'uscita dalla casa.