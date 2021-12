Lutto improvviso per Miriana Trevisan all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ore, la showgirl è stata messa al corrente della produzione del reality show Mediaset di un grave lutto che ha colpito la sua famiglia. Uno zio di Miriana è passato a miglior vita e la notizia ha rattristato moltissimo la protagonista di questa sesta edizione del reality show, che non ha saputo trattenere le lacrime.

Miriana Trevisan, lutto per la showgirl: la triste notizia comunicata al GF Vip 6

Nel dettaglio, durante il pomeriggio di oggi, Miriana Trevisan è stata messa al corrente dalla produzione del GF Vip di questo terribile lutto che ha colpito la sua famiglia.

Uno degli zii della showgirl è morto improvvisamente: una notizia che si è abbattuta come un vero e proprio "fulmine a ciel sereno" sulla casa del Grande Fratello Vip e che ha lasciato senza parole la giovane Miriana.

La showgirl, ex volto di Non è la Rai, non è riuscita a trattenere il suo immenso dispiacere per questa notizia che le è stata comunicata dalla produzione del Grande Fratello Vip.

La showgirl Miriana scoppia in lacrime per il terribile lutto che l'ha colpita

Miriana è scoppiata in lacrime nel momento in cui ha informato anche i suoi compagni di gioco di questo terribile lutto che ha colpito la sua famiglia.

La showgirl, però, ha potuto contare sul sostegno e sull'appoggio dei suoi compagni di gioco, che si sono stretti intorno a lei in questo momento delicato e di grande tristezza.

Anche Katia Ricciarelli, malgrado i dissapori e gli scontri verbali dell'ultimo periodo avuti con Miriana, è stata la prima ad avvicinarsi alla showgirl e a porgerle le sue sentite condoglianze per questo lutto improvviso che l'ha lasciata senza parole.

Trattasi della seconda brutta notizia che arriva nella casa del Grande Fratello Vip 6 nel corso di questa settimana.

Lutto pure per Alessandro Basciano: la morte del nonno comunicata nella casa del Grande Fratello Vip

Pochi giorni fa, infatti, la produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini aveva messo al corrente anche Alessandro Basciano della scomparsa di suo nonno.

Anche in questo caso, la reazione dell'ex protagonista di Uomini e donne era stata quella di un ragazzo profondamente scosso e addolorato da questo terribile lutto che aveva colpito la sua famiglia.

Nonostante la terribile notizia ricevuta, sia Miriana Trevisan che Alessandro Basciano stanno proseguendo il loro percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip, che tornerà in onda direttamente il prossimo lunedì 3 gennaio in prime time su Canale 5 (questo venerdì 31 dicembre andrà in onda un concerto di fine anno su Canale 5).