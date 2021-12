Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti più amati della sesta edizione del GF Vip. Purtroppo, però, sembrerebbe che la permanenza del gieffino nella casa più spiata d'Italia sia in bilico. Infatti, dopo l'annuncio del prolungamento della trasmissione di Canale 5 da dicembre a marzo, Manuel potrebbe decidere di uscire dal Grande Fratello Vip prima del termine previsto. Bortuzzo, infatti, vorrebbe presenziare alla presentazione del film Rai Rinascere, ispirato alla sua vita.

GF Vip, iniziate le riprese del film Rai Rinascere sulla vita di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo ha una storia complicata alle spalle. Infatti, il concorrente del GF Vip è stato colpito in una sparatoria e ha perso l'uso delle gambe. Nonostante il dramma vissuto, Manuel non si è perso d'animo ed ha trovato la forza di ricrearsi una nuova vita sulla sedia a rotelle. Negli ultimi giorni, a Roma, sono iniziate le riprese del film Rai Rinascere, sulla vita di Manuel Bortuzzo. Franco, papà del concorrente del reality di Canale 5, ha comunicato di essere nella capitale per trascorrere il tempo sul set del lungometraggio.

GF Vip, per il debutto del film Rai Rinascere, Manuel Bortuzzo potrebbe lasciare il reality

Manuel Bortuzzo è entrato nella casa del GF Vip a metà settembre e, inizialmente, i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini erano stati avvertiti che il programma sarebbe terminato lunedì 13 dicembre. Come già accaduto anche nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, la produzione ha deciso di prolungare la trasmissione fino a marzo 2022.

A tal proposito, alcuni gieffini non sono stati contenti all'idea di passare il Natale lontano dai propri cari. Manuel potrebbe lasciare anticipatamente la casa del GF Vip, prima del nuovo termine concordato, perché avrebbe altri progetti in cantiere. Infatti, negli ultimi giorni, a Roma, sono iniziate le riprese del film Rinascere, sulla vita del nuotatore, pertanto, Bortuzzo potrebbe abbandonare il reality, per presenziare al debutto del lungometraggio.

GF Vip: il fratello di Manuel Bortuzzo è la controfigura del gieffino nel film Rai Rinascere

Giancarlo Commare, interprete di Rocco ne Il Paradiso delle signore, è il protagonista di Rinascere, dove ricopre il ruolo del concorrente del GF Vip. Nel cast del nuovo film Rai, inoltre, è presente anche il fratello del gieffino. Infatti, Kevin è la controfigura di Manuel nelle scene in cui il protagonista deve nuotare. Non resta, pertanto, che attendere un po' di tempo, per scoprire se Manuel Bortuzzo lascerà il reality condotto da Alfonso Signorini, per essere presente al debutto del film sulla sua vita.