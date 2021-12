Soleil Sorge continua a essere al centro dell'attenzione del Grande Fratello Vip 6, dopo che lunedì sera ha dovuto fare i conti con l'addio di Alex Belli. L'attore ha lasciato la casa dopo aver trasgredito le regole della trasmissione, accettando di andare via dal programma insieme a sua "moglie" Delia, scatenando peraltro la reazione contrariata di Soleil. Nei giorni successivi, quasi tutti i concorrenti si sono stretti intorno a Soleil per starle vicino, fatta eccezione per Miriana Trevisan che complice il suo passato burrascoso con l'influencer, si è scagliata contro.

Soleil in crisi dopo l'uscita di Alex dal GF Vip 6

Nel dettaglio, dopo l'addio di Alex Belli dalla casa del GF Vip, Soleil Sorge ha avuto un piccolo crollo psicologico, in quanto si è sentita "usata" da tutta questa situazione.

Sorge, in lacrime, ha ammesso di essere delusa e ferita sostenendo di essere stata una vittima del piano studiato a tavolino da Alex e Delia che, secondo lei, avrebbero pianificato tutto prima ancora dell'inizio di questa sesta edizione del reality show in onda su Canale 5.

Il duro attacco di Miriana contro Soleil Sorge

Sta di fatto che, in questi giorni, la maggior parte dei concorrenti del GF Vip si sono stretti intorno a Soleil ed hanno cercato di farla reagire, spronandola a portare avanti questo percorso, incurante della situazione che si è ormai conclusa definitivamente con Alex Belli.

Tuttavia, Miriana Trevisan non ha alcuna intenzione di "porgere l'altra guancia" alla sua avversaria, complici anche gli scontri che ci sono stati in passato, i quali le hanno portate ad essere l'una contro l'altra.

Così, Miriana parlando con gli altri inquilini della casa ha ammesso di non credere affatto nella buonafede di Soleil Sorge che vorrebbe passare per la "vittima" della situazione, ritenendo che anche lei ha le sue colpe, dato che si era avvicinata ad un uomo sposato.

Miriana sbotta contro Soleil dopo la 'soap' con Alex Belli al GF Vip

Anche in confessionale, Miriana Trevisan ha duramente sbottato nei confronti di Soleil, lasciando intendere di essere quasi "contenta" del fatto che Soleil stesse soffrendo e che si sentisse presa in giro da Alex, dopo che aveva creduto nella loro amicizia che stava nascendo al Grande Fratello Vip.

"Adesso ha fatto la vittima, a me verrebbe voglia di dirle: come ci si sente? Che hai fatto piangere mezza casa per le offese, compresa me", ha sbottato Miriana in confessionale puntando il dito ancora una volta contro l'ex protagonista di Uomini e donne.

"Come ci si sente a sentirsi feriti così?", ha sbottato ancora Miriana che nella puntata di venerdì potrebbe ritrovarsi ad affrontare faccia a faccia la sua "nemica".