Adriana Volpe continua ad essere al centro dell'attenzione non solo per il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6, ma anche per la sua disputa infinita con Giancarlo Magalli. Tra i due ex colleghi di lavoro non corre affatto buon sangue e non hanno perso occasione per dirsene di tutti i colori. Tuttavia, qualche anno fa, Adriana Volpe scelse di querelare Magalli per una intervista che aveva rilasciato al settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini.

Ebbene, a distanza di tempo, Magalli ha fatto sapere che in quell'occasione Volpe aveva querelato anche il direttore del settimanale ma poi alla fine avrebbe scelto di ritirarla.

La verità di Magalli sulle dispute legali con Adriana Volpe: c'entra anche il conduttore del GF Vip

Nel dettaglio, nel novembre del 2017 Giancarlo Magalli aveva concesso una intervista fiume al settimanale diretto da Alfonso Signorini, dove si lasciò andare a delle dichiarazioni che spinsero Adriana Volpe a procedere per vie legali contro il conduttore ma anche contro il settimanale stesso.

In queste ore, il conduttore di Rai 2 ha scelto di tornare a parlare di quell'accaduto, svelando la decisione del giudice di dargli una multa, anche se a quanto pare dovrà pagare soltanto le spese legali.

Magalli ha anche svelato un retroscena legato a tutta questa vicenda che per diversi anni ha tenuto testa sui vari settimanali.

Il retroscena su Adriana Volpe e Alfonso Signorini: parla Magalli

Il conduttore, infatti, ha svelato che Volpe all'epoca dei fatti aveva querelato anche Alfonso Signorini, ma quella querela alla fine è stata ritirata.

"Nella causa era imputato anche il diretto responsabile del giornale che l'aveva pubblicata. Per lui la querela è stata ritirata. Parliamo di Alfonso Signorini che casualmente è quello con cui da allora Adriana lavora. Coincidenze eh", ha scritto Giancarlo Magalli sui social lanciando così l'ennesima frecciatina verso l'opinionista del GF Vip 6.

Insomma la disputa Magalli-Volpe sembra non essere per niente finita e non si esclude che dopo questo retroscena svelato dal celebre conduttore Rai sui social, si possa tornare a parlarne anche nel corso dei nuovi appuntamenti di questa sesta edizione del reality show.

Signorini e Adriana Volpe replicheranno a Magalli dal GF Vip?

Già qualche settimana fa, complice un selfie di Sonia Bruganelli con Giancarlo Magalli, nello studio del Grande Fratello Vip era scoppiato il putiferio.

Volpe si scagliò duramente contro la sua collega opinionista, dando vita ad un eterno scontro verbale che va avanti ancora oggi. Volpe e Signorini faranno chiarezza sulle parole di Magalli? Lo scopriremo nelle prossime settimane.