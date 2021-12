Cambio programmazione per il Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini subirà delle modifiche per quanto riguarda la messa in onda in prima serata su Canale 5. In particolar modo, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il padrone di casa Alfonso Signorini ha confermato che quest'anno il 31 dicembre non ci sarà la diretta in prima serata, così come era accaduto lo scorso anno. Al tempo stesso, il conduttore ha ammesso che non seguirà la diretta della casa su Mediaset Extra.

Cambio programmazione Grande Fratello Vip: il 31 dicembre non sarà in onda

Nel dettaglio, la programmazione del GF Vip 6 subirà delle modifiche nel corso delle prossime settimane.

Il 24 e 31 dicembre, pur essendo dei venerdì sera, non ci sarà la doppia puntata serale del reality show.

In entrambi i casi, infatti, ci sarà Federica Panicucci che prenderà in mano le redini della prima serata di Canale 5 con due concerti evento.

E così, a differenza di quello che è accaduto lo scorso anno, non ci sarà lo speciale Grande Fratello Vip di fine anno in prime time su Canale 5.

Alfonso Signorini, ha svelato però che quest'anno ci saranno diverse sorprese per i concorrenti del suo reality show che porteranno avanti questa esperienza tra le mura domestiche di Cinecittà. Tuttavia, in vista della serata del 31 dicembre, Signorini ha fatto sapere che non sarà collegato su Mediaset Extra per seguire la lunga notte di Capodanno dei suoi vipponi.

Il padrone di casa Alfonso Signorini 'boicotta' il GF Vip

"Io alle 22 sono già a letto, per carità. Appena vedo un trenino, scappo", ha sentenziato Signorini che ha così "boicottato" il suo stesso show, svelando che non sarà collegato sul canale free Mediaset del digitale terrestre per seguire la serata di fine anno dei concorrenti.

"Loro festeggeranno, avranno una consolle per la musica e tanto altro", ha aggiunto ancora Signorini confermando che in casa ci sarà una vera e propria festa, la quale però non sarà in onda su Canale 5.

Lo scorso anno, complici le restrizioni che vigevano nel nostro Paese causa Covid-19, Mediaset scelse di affidare al Grande Fratello Vip la serata di fine anno.

Lo scorso anno ascolti flop per lo speciale GF Vip di fine anno

Un esperimento che non si ripeterà, complici anche gli ascolti poco entusiasmanti che Signorini riuscì a conquistare lo scorso anno nel prime time di Canale 5.

Una media inferiore ai tre milioni di spettatori seguirono lo speciale di fine anno del GF Vip contro gli oltre 8 milioni che nella stessa fascia oraria si erano sintonizzati su Rai 1 per seguire lo speciale di fine anno condotto da Amadeus, che trionfò dal punto di vista auditel con picchi di oltre il 35% di share contro il 13% registrato dal reality show.