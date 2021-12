Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continua ad essere rovente e, in queste ultime ore, Katia Ricciarelli ha sbottato per il livello di sporcizia e disordine che sarebbe presente nell'abitazione di Cinecittà. La cantante lirica si è scagliata in primis contro Davide e Jessica ma, quest'ultima, a sua volta ha lanciato una stoccata al vetriolo nei confronti di Soleil Sorge, sostenendo che sarebbe la meno presente quando si tratta di fare pulizie.

Katia furiosa per la sporcizia al GF Vip e attacca Jessica e Davide

Nel dettaglio, Katia Ricciarelli dopo aver trovato sporcizia e disordine in cucina, ha perso le staffe nei confronti dei suoi compagni di gioco del GF Vip.

L'ex moglie di Pippo Baudo ha sbottato contro Davide Silvestri sostenendo di "non riconoscerlo più" e poi se l'è presa anche con la principessina Jessica, accusandola di essere menefreghista e omertosa.

Immediata la reazione di Jessica che, di fronte a tali accuse da parte della cantante del GF Vip, le ha fatto notare che nella casa ci sono altre persone che non farebbero le pulizie.

Jessica attacca Soleil Sorge per la 'scarsa igiene' al GF Vip

A tal proposito, Jessica ha attaccato in primis Soleil Sorge, sostenendo che sarebbe una di quelle che non fa mai le pulizie.

"Non ho mai visto Soleil passare un'aspirapolvere, né sparecchiare la tavola durante le feste", ha sbottato Jessica contro l'ex protagonista di Uomini e donne.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se tra Soleil e Jessica ci sarà un nuovo acceso scontro per la questione pulizie all'interno della casa del GF Vip, in queste ore i concorrenti si sono messi alla prova anche con la preparazione dello spettacolo natalizio che porteranno in scena durante la puntata del 20 dicembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Clima teso nella casa del GF Vip anche per le prove dello show natalizio

Anche in questo caso non sono mancati i momenti di tensione. Katia ad esempio, non ha gradito alcune ingerenze da parte di Carmen Russo, la quale si sarebbe intromessa durante le prove del canto guidate da Katia Ricciarelli, scatenando l'ira della cantante lirica.

Senza troppi mezzi termini, Katia ha chiesto a Carmen di non intromettersi più, dato che lei non si è mai permessa di proferire parola sulle prove del balletto che stanno provando, coreografato proprio dalla showgirl moglie di Enzo Paolo Turchi.

Anche Valeria Marini non le ha mandate a dire alla sua amica Carmen Russo nella casa del GF Vip. Il motivo? La showgirl non ha gradito di essere stata messa in seconda fila nella coreografia del balletto natalizio e si è lamentata con Carmen che ha cercato di trovare una soluzione per placare il malcontento della Marini.