Soleil Sorge e Lucrezia Selassié sono due delle indiscusse protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L'italo-americana e la principessa etiope si sono ritrovate per affrontare un discorso abbastanza delicato e inerente al trovare l'anima gemella. Non una cosa facile per le due ragazze che sembrerebbero avere le idee molto chiare sul tipo di uomo che gradirebbero avere al proprio fianco nella loro vita. Le gieffine, fra una parola e l'altra, hanno affrontato l'argomento amore e, di conseguenza, rapporti di coppia. Sia la fashion blogger che Lulù condividono valori quali il nobile sentimento e l'affetto per la famiglia ritenendo, entrambe, che sia fondamentale da ritrovare in un partner.

Le qualità da ritrovare in un uomo per Soleil e Lucrezia

Soleil Sorge, a colloquio con Lucrezia Selassié nella casa del GF Vip 6, ha dimostrato di avere le idee abbastanza chiare su come deve essere il suo compagno ideale: "Caratterialmente deve essere una persona legata alla famiglia per essere il mio tipo di uomo". Essere profondamente legati ai propri familiari, andare d'accordo e, di conseguenza, riuscire ad affezionarsi a quelli della propria partner, risultano essere qualità da tenere in considerazione in un ragazzo. Ciò rappresenta per l'influencer e la principessa etiope un segno di forte sensibilità ed una caratteristica determinante.

Il parere di Lulù a Soleil

“Bisogna essere intelligenti a capire sin da subito se una persona può fare per te o no”, ha affermato Lucrezia Selassié a Soleil Sorge.

La 23enne ha aggiunto che la fortuna non sia sufficiente nelle relazioni amorose. Secondo l'italo-americana, inoltre, bisogna riuscire a non perdere la razionalità e non farsi travolgere dalla fase dell'idealizzazione. Le due ragazze proseguono a parlare delle qualità che dovrebbe possedere il loro uomo ideale. Caratteristiche fondamentali per Lulù e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembrano essere la simpatia, la leggerezza, la sensibilità e l'apertura mentale.

I rapporti di Lucrezia e Soleil

All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Lucrezia Selassié e Soleil Sorge hanno vissuto, sin qui, percorsi intensi. La principessa etiope ha da subito provato attrazione nei confronti di Manuel Bortuzzo e, nonostante il nuotatore, in più circostanze abbia provato ad allontanare la ragazza, alla fine sembrerebbe aver ceduto e i due stanno vivendo un momento molto felice assieme, sempre più uniti.

Diverso il discorso per l'italo-americana che ha dichiarato di avere qualcuno fuori dalla casa più spiata d'Italia ad attenderla ma ha costruito un legame speciale con Alex Belli caratterizzato dall'ambiguità visto che l'attore ha una relazione con Delia Duran. Il 38enne, però, ha abbandonato il reality per tornare dalla modella e ci si chiede se Sorge si avvicinerà a qualcun altro all'interno del loft di Cinecittà.