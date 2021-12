Momenti di tensione all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 per la pulizia degli ambienti. Protagoniste di questo scontro Sophie Codegoni e Valeria Marini, dopo che la showgirl ha attaccato l'ex protagonista di Uomini e donne per averla lasciata da sola nel momento della pulizia dei piatti e per aver lavato male quei pochi che le aveva lasciato. A quel punto, però, Sophie ha sbottato ed ha precisato di essere stata sempre attenta alla pulizia della casa, svelando poi che ci sarebbero quattro concorrenti che sarebbero a dir poco irrispettosi degli spazi comuni, al punto da lasciare gli escrementi nel bidet.

Lite tra Sophie e Valeria sulle pulizie da fare al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Valeria Marini ha puntato il dito contro Sophie per il modo di cui si era dedicata alla pulizia dei piatti, lasciandola da sola ad affrontare il "delicato" momento.

Immediata la reazione di Sophie che si è giustificata dicendo di essere una delle poche concorrenti sempre attente alla pulizia della casa e che questa volta, è stata meno diligente del solito, perché ha voluto trascorrere del tempo insieme ai suoi compagni che nelle prossime puntate potrebbero abbandonare definitivamente il gioco.

Una versione dei fatti che non ha convinto più di tanto Valeria, la quale poi ha messo in discussione anche il modo in cui Sophie affronta il momento pulizie nella casa.

Sophie Codegoni sbotta e parla di escrementi lasciati nel bidet

A quel punto, però, la reazione dell'ex tronista non si è fatta attendere e senza troppi mezzi termini e giri di parola ha svelato dei retroscena legati a quello che succede nel bagno della casa del Grande Fratello Vip, che non viene mai inquadrato per motivi di privacy.

Sophie ha parlato di sporcizia lasciata all'interno del bidet e anche di persone che farebbero la p... per terra: una rivelazione spiazzante che non ha lasciato indifferenti neppure i fan social del reality show di Canale 5.

"Le cicche, la p... per terra. Noi abbiamo trovato anche gli escrementi sul bidet", ha esclamato Sophie Codegoni parlando con Valeria di quelli che sono stati gli episodi che hanno dovuto affrontare nel corso di questi tre mesi di permanenza all'interno della casa del GF Vip 6.

'Sono quattro i nomi', sbotta Sophie parlando dei concorrenti poco attenti all'igiene al GF Vip

"La c.. nel bidet dovevo pulirla io. Sono quattro i nomi, che non faccio ma so benissimo chi lascia gli escrementi nel bidet, chi lascia le cicche e chi non fa i piatti", ha ammesso Sophie.

Era solo questione di tempo che Valeria sbroccasse per le pulizie.



Val a Sophie "Pronto? Connettiti...Gong!"



Sophie "E sono 4 i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la cacca nel bidet, chi non lava i piatti e chi lascia le cicche"



Che casa di porci#gfvip #gfvip6

Insomma Sophie è stata a dir poco dura e schietta nell'ammettere che ci sono dei concorrenti che sarebbero ben poco inclini all'igiene e alla pulizia della casa del GF Vip. Verranno fuori i nomi dei quattro "zozzoni"? Lo scopriremo nel corso delle prossime giornate.