Aldo Montano torna a pungere Alex Belli, il suo ex compagno di gioco al Grande Fratello Vip. Dopo la decisione di abbandonare il cast del reality show condotto da Alfonso Signorini per tornare dalla sua famiglia e passare il Natale con i figli, Aldo è tornato ad essere attivo sui social e non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti dell'attore, protagonista della "soap opera" di questa edizione del GF Vip, assieme a Soleil Sorge e Delia Duran. Senza troppi mezzi termini, Aldo ha ammesso che Belli ha fatto una vera e propria figuraccia durante questa esperienza tv.

Aldo Montano torna sui social e spara a zero contro Alex Belli e la 'soap' del GF Vip

Nel dettaglio, Aldo Montano dopo l'addio alla casa del Grande Fratello Vip, si è reso protagonista di una diretta social durante la quale ha parlato della sua esperienza nel reality show ed ha risposto ad alcune domande dei fan.

In tanti gli hanno chiesto cosa ne pensasse del "caso Alex Belli" e la reazione di Aldo non si è fatta attendere, tanto da sparare a zero sul conto dell'attore col quale, in un primo momento, aveva cercato di costruire un buon rapporto di amicizia all'interno della casa di Cinecittà.

Successivamente, però, dopo l'acceso litigio che ci fu tra i due, il rapporto è andato scemando e con l'inizio della soap che ha visto protagonisti Alex e Soleil, Aldo si è sempre più allontanato dall'attore.

La frecciatina di Aldo contro Alex sul caso Soleil-Delia scoppiato al GF Vip

"Se è tutto finto ed ha inscenato la cosa con sua moglie, è una cosa orribile", ha sbottato Aldo Montano, aggiungendo che se questa fosse la verità dei fatti, significherebbe che Alex ha soltanto preso in giro il pubblico che segue il GF Vip da, ma anche i suoi stessi compagni di gioco.

Al tempo stesso, però, Aldo ha sottolineato che se tutta questa situazione fosse vera sarebbe altrettanto grave, dato che così facendo Alex avrebbe mancato di rispetto sia a sua moglie e sarebbe stato irrispettoso anche con Soleil Sorge,

"Ha mancato terribilmente di rispetto a ciò che stava nascendo in casa con Soleil", ha sentenziato Alex Belli che ha così spezzato una lancia a favore dell'ex protagonista di Uomini e donne, nonostante tra i due non corra affatto buon sangue.

Alex Belli nel mirino di Aldo dopo il GF Vip

"In entrambi i casi, credo sia stata una brutta figura", ha aggiunto ancora Aldo Montano che non ha dubbi sul fatto che Alex abbia fatto una vera e propria figuraccia in questo percorso.

Cosa succederà a questo punto? Dopo le stoccate al vetriolo di Montano, ci sarà l'ennesimo confronto diretto con Alex Belli in diretta al GF Vip? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate serali.