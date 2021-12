Al Grande Fratello Vip domenica 5 dicembre, Alex Belli si è ritrovato a parlare con Miriana Trevisan. Nel dettaglio, l'attore ha analizzato il legame che ha instaurato con Soleil Sorge all'interno della casa del GFVip. Nell'occasione l'uomo ha rivelato quale sarebbe stata la sua reazione se fosse stata la sua compagna ad avere un atteggiamento simile al suo.

Belli si definisce innamorato di Soleil

Alex Belli non si nasconde più, dopo aver dichiarato in diretta nazionale di essere innamorato di Soleil Sorge.

Incalzato dal conduttore Alfonso Signorini, il 38enne ha ammesso di essere consapevole della situazione che ha fuori, ma di non poterne fare a meno, precisando che - secondo lui - è possibile amare contemporaneamente due persone.

A detta di Alex il legame con l'influencer italo-americana è nato per gioco: giorno dopo giorno, però, lui ha sentito una "scossa" nel cuore.

Le parole dell'attore a Miriana riguardo al proprio legame con Soleil

Parlando con Miriana Trevisan, Alex Belli ha ammesso di essere in una situazione complessa. Il diretto interessato ha rivelato di avere più volte pensato cosa avrebbe fatto se fosse stata sua moglie ad avere un atteggiamento ambiguo nella casa del GFVip: "Io al posto di Delia? Sarei entrato e l'avrei portata via".

Il 38enne ha sostenuto che avrebbe fatto di tutto per togliere la compagna da una situazione così complicata. Inoltre, Belli non ha nascosto che se la "moglie" gli avesse chiesto di uscire dal Reality Show, lui avrebbe accettato: "Andrei via subito".

Inoltre Belli, analizzando il rapporto con Soleil Sorge, ha fatto una confidenza spiazzante, ossia che all'interno della casa non può fare a meno dell'influencer italo-americana: "Per farlo dovrei uscire". Tuttavia ha fatto sapere che l'attrazione nei confronti della coinquilina è solo ed esclusivamente all'interno del programma: "Fuori di qui non c'è possibilità di avere una storia".

Belli ha spiegato a Miriana che lui ha una vita troppo complicata per Sorge.

Infine, il concorrente del GFVip ha ribadito la propria intenzione di lasciare il gioco il prossimo 13 dicembre (quando non ci saranno più penali da pagare per chi abbandona, ndr), anche in modo da allontanarsi da Soleil: "Andremmo oltre al punto di non ritorno".

Intanto stasera, lunedì 6 dicembre, va in onda su Canale 5 una nuova puntata serale del GF Vip e non è da escludere che queste sue dichiarazioni vengano messe sotto la lente d'ingrandimento da parte del conduttore Alfonso Signorini e delle opinioniste.