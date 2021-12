Il rapporto tra Alex belli e Soleil Sorge continua ad essere al centro dell'attenzione al Grande Fratello Vip 6. I due sono sempre più vicini e complici, al punto che l'attore ha scelto di svuotare il sacco e ha ammesso liberamente di provare un sentimento nei confronti della ragazza. Eppure, alcune affermazioni di Alex Belli continuano ad alimentare dubbi e sospetti, al punto che in tanti ipotizzano che questo flirt possa essere "combinato" a tavolino.

Dubbi e sospetti sul rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip 6

Nel dettaglio, dopo l'avvicinamento avvenuto nelle scorse settimane all'interno della casa di Cinecittà, Alex Belli ha scelto di svuotare il sacco e lo ha fatto confessando apertamente il suo sentimento all'ex protagonista di Uomini e donne.

Un annuncio spiazzante dato che Alex Belli è già sposato con Delia Duran, la donna che più volte ha preso parte a questa edizione del GF Vip 6, per parlare proprio con suo marito e chiedergli di "darsi una calmata" e di limitare i suoi atteggiamenti nei confronti della Sorge.

Sta di fatto che, questo avvicinamento tra Alex e Soleil con tanto di dichiarazione d'amore da parte dell'attore, ha scatenato non pochi dubbi.

A rendere tutto più complicato anche alcune dichiarazioni di Alex che, questa notte, si è lasciato andare con la giovane Sorge, con una frase che non è passata inosservata.

Le parole di Alex Belli che scatenano il sospetto sul flirt con Soleil (Video)

"Quello che facciamo funziona", ha sussurrato Alex Belli parlando con Soleil, quasi come se avesse avuto la conferma del fatto che il pubblico di questo Grande Fratello Vip 6, si starebbe appassionando alle vicende di questo triangolo sentimentale, che tiene banco dal punto di vista delle dinamiche.

Insomma i sospetti su Alex non mancano e il dubbio che possa essere "tutto combinato" prima ancora di mettere piede all'interno della casa di Cinecittà, non manca.

Resta da capire anche quella che sarà la reazione di Delia Duran nel corso delle prossime puntate serali del Grande Fratello Vip 6.

La moglie di Alex Belli spiazza sui social

In queste ultime ore, infatti, la moglie di Alex ha postato un messaggio su Instagram in cui diceva di essere sotto pressione per tutta questa situazione e di non aver trascorso delle giornate facili.

Nel ringraziare tutte le persone che le sono state accanto in questo "momento no", Delia ha svelato di sentire il bisogno di staccare la spina e quindi di allontanarsi per un po' da tutto e tutti.

A tal proposito, la moglie di Alex ha annunciato il suo addio a Milano, senza dare ulteriori dettagli. Tornerà al Grande Fratello Vip per chiarirsi con suo marito? I fan del Reality Show Mediaset non lo escludono.