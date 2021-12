I colpi di scena al Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, in queste ultime ore, al centro dell'attenzione è finita la moglie di Alex Belli. Delia Duran, che qualche giorno fa aveva annunciato sui social di voler lasciare Milano e di voler trascorrere un periodo di relax dopo il periodo di stress, è stata paparazzata mentre si lascia andare a delle effusioni bollenti in compagnia di un altro uomo, col quale ha tradito suo marito Alex.

Alex Belli tradito da sua moglie Delia fuori dalla casa del GF Vip

Nel dettaglio, lo scoop di queste ore che ruota intorno alla coppia Alex-Delia porta la firma di "Whoopsee", la pagina Instagram che ha pubblicato in esclusiva le immagini della moglie dell'attore che si lascia andare con un uomo misterioso.

Le foto che sono state scattate dai paparazzi che si sono messi sulle tracce di Delia sono a dir poco inequivocabili.

La moglie dell'attuale concorrente del Grande Fratello Vip è stata beccata in compagnia di questo uomo all'interno di un noto locale milanese.

I due hanno cenato insieme e poi si sono lasciati andare anche a dei baci passionali, come testimoniano gli scatti postati sui social.

La moglie di Alex Belli paparazzata mentre bacia un altro uomo

Insomma Delia ha ceduto al tradimento nei confronti di suo marito Alex Belli, che nel frattempo all'interno della casa più spiata d'Italia, porta avanti la sua frequentazione e il suo rapporto speciale con Soleil Sorge.

Proprio nel corso delle ultime settimane, Alex e Soleil si sono lasciati andare a delle nuove dichiarazioni d'amore che non sono passate inosservate.

Sorge ha ammesso che quello che provano l'uno nei confronti dell'altro è sicuramente amore mentre Alex ha ribadito che se, una volta uscito dalla casa del GF Vip, non dovesse più trovare Delia, se ne farà una ragione.

Insomma l'attore non ha paura di voltare pagina e quindi di andare avanti definitivamente nel caso in cui sua moglie Delia non fosse lì ad attenderlo dopo questa esperienza nella casa del GF Vip.

Vendetta di Delia contro Alex e il feeling speciale con Soleil Sorge?

Di sicuro, qualcosa cambierà dopo queste immagini a dir poco inequivocabili, che testimoniano il tradimento di Delia ai danni di Alex Belli.

Quale sarà la reazione dell'attore nel momento in cui, Alfonso Signorini, lo metterà al corrente di quello che sta accadendo fuori dalla casa di Cinecittà?

Non si esclude che quella di Delia possa essere una vera e propria vendetta nei confronti del marito, dopo gli atteggiamenti sempre più complici con Soleil Sorge, che hanno dato non poco fastidio alla bella modella. Vedremo come si evolverà la situazione nel corso delle prossime puntate del GF Vip.