Lunedì 6 dicembre su Canale 5, è andata in onda la 25^ puntata del GFVip. Tra i vari argomenti affrontati da Signorini, c'è stato il legame tra Soleil Sorge e Alex Belli. L'attore in diretta ha rivelato di avere maturato la decisione di abbandonare il reality show per recuperare la situazione con la moglie. Al termine della puntata, il 38enne si è confidato con l'influencer italo-americana. A quanto pare, il gieffino avrebbe spiegato di essere pronto ad affrontare un ipotetica rottura con Delia Duran.

Belli pronto a perdere la compagna

Nel post-puntata, il diretto interessato si è lasciato andare ad alcune confidenze con l'influencer italo-americana.

Belli ha rivelato a Soleil di essere pronto ad un ipotetica rottura con Duran: "Se non riesco a risolvere con Delia? Va bene, amen". Il gieffino ha precisato di avere alle spalle un matrimonio naufragato. Come dichiarato da Belli, all'interno del reality show si è messo in gioco senza maschere. Dunque, se la sua compagna decidesse di non accettare quanto visto all'interno della casa di Cinecittà non sarà un problema: "Non finisce il mondo".

Durante il discorso con Sorge, Alex ha fatto sapere che Delia le ha regalato serenità e tranquillità: "Se non la trovo va bene così".

Soleil perplessa: 'Perché non te ne vai adesso?'

Dopo avere ascoltato il discorso del coinquilino, Soleil si è domandata perché Alex non trovi il coraggio di abbandonare il GFVip e raggiungere la sua compagna a casa.

Anziché glissare l'ex attore di Centovetrine ha ammesso: "Non riesco a stare lontano da te". Sebbene Belli abbia precisato che l'unico modo di interrompere questa "passione" è abbandonare il gioco, al tempo stesso ha sostenuto che non deve dimostrare niente a nessuno.

Inoltre, il gieffino ha fatto sapere che il Grande Fratello Vip per lui è un lavoro quindi non può stralciare un contratto.

Dal prossimo 13 dicembre, però, potrà decidere o meno se accettare il prolungamento o meno: "Davanti ho pochi giorni, poi per me finisce".

Delia Duran ha lasciato Milano

Mentre Alex Belli si è interrogato sul futuro con Delia Duran, quest'ultima ha preso una decisione drastica. Nella giornata di domenica 5 dicembre, la modella sudamericana ha affidato un breve messaggio ai social.

La compagna di Belli ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuta in questo momento difficile. Poi, la diretta interessata ha spiegato che ha bisogno di allontanarsi dai social e dal gossip. Ma non solo, Delia ha lasciato la casa di Milano dove vive con Alex: "Ho bisogno di scappare". Al termine del messaggio, la diretta interessata ha scritto: "Hasta luego Milano". Nella 25^ puntata del GFVip, Signorini ha preferito non dire nulla ad Alex Belli.