Dopo la puntata di ieri 6 dicembre, del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, Alex Belli si dice convinto di continuare la sua frequentazione con Soleil. L'attore ha rivelato che, la fine del suo fidanzamento con Duran non lo spaventa e, se dovesse rivelarsi realtà, affronterà la situazione fuori e metterà in discussione il rapporto avuto con Delia.

Belli a Soleil: 'Non riesco a stare lontano da te'

La puntata del 6 dicembre del GfVip è stata ricca di colpi di scena. In particolare, Alex Belli, ha ammesso di non poter fare a meno di vivere la sua esperienza insieme a Soleil Sorge.

L'attore, nonostante sia legato a Delia Duran, rivela di essere preso da Soleil e questo gli impedirebbe di lasciare la casa del Grande Fratello. "Andare via è l'unico modo per starti lontano. Non devo dimostrare niente a nessuno', riferisce l'uomo spiegando che, al momento, le sue intenzioni sono di rimanere ancora nel Reality Show e di non precludersi la conoscenza con la vippona bionda.

Alex non teme la perdita di Delia

Le parole dell'attore hanno lasciato qualche perplessità, in particolar modo alla stessa Sorge. La ragazza, infatti, già nutre dubbi nella sincerità dell'uomo e dopo queste ultime dichiarazioni ha chiesto: "Perché non te ne vai adesso?". Alex, senza alcuna esitazione, ha risposto che se Delia dovesse lasciarlo se ne farebbe una ragione.

"Non finisce il mondo... Inutile pensarci adesso, fino a che non usciamo e capiamo tutto non avremo la soluzione' riferisce Belli. "Se non riesco a risolvere con Delia? Va bene, amen. Io ce la metterò tutta" spiega l'uomo. Belli, quindi, non teme la perdita della moglie, ma anzi, spera che questo non determini una rottura. Al momento, oltre al legame con Sorge, Alex non vuole abbandonare perché per lui il Gf Vip è anche un lavoro: "Ho un contratto, tanto davanti ho pochi giorni e poi per me finisce".

Delia Duran lontana da Milano, Alex Belli è all'oscuro

Durante questo confronto post-puntata, Soleil Sorge dice ad Alex riferendosi a Delia: "Ok, non è entrata ma è a casa vostra". In realtà, Alfonso Signorini, nonostante abbia dedicato una parte della puntata al triangolo Sorge-Belli-Duran, non ha riferito che Delia, in realtà, sia lontana da Milano e lontana dai social.

In una storia di qualche giorno fa, infatti, la modella ha dichiarato di volersi prendere del tempo per distaccarsi dai social e dalla sua vita, facendo intendere che abbia lasciato, oltre a Milano, la casa dove viveva con Alex. Se quest'ultimo sapesse di questo improvviso addio di Delia, forse cambierebbe il suo atteggiamento e potrebbe valutare nuovamente il suo rapporto con la concorrente.