Durante la 29^ puntata del GFVip c'è stato un botta e risposta acceso in studio tra Alex Belli e Aldo Montano. L'attore, dopo essere stato stuzzicato dall'ex coinquilino, ha invitato il campione olimpico a non fare la morale su come comportarsi con le donne visto che in passato tradiva le sue fidanzate.

I motivi della lite

Montano, dopo avere rifiutato il prolungamento di contratto del GFVip, ha riattivato i suoi canali social. In una diretta Instagram, il campione olimpico ha sparato a zero sull'amicizia speciale nata nella casa di Cinecittà tra Belli e Sorge.

In occasione della diretta di lunedì 20 dicembre, l'attore non ha gradito le esternazioni dell'ex coinquilino. Per questo motivo il 38enne ha replicato duramente alle frecciatine: "Tu sei un campione, ma io ho costruito un sacco di cose". Alex ha fatto presente che Montano non è nessuno per giudicarlo, ma Aldo ha prontamente replicato: "Sei egocentrico". Dopo avere respinto le accuse dell'ex compagno d'avventura, Belli ha ribadito di avere tirato fuori il vero "Aldo" nella casa di Cinecittà.

Alex perde la pazienza

Alex Belli ha spiegato che, all'inizio del Reality Show, lui e Aldo erano inseparabili insieme a Manuel Bortuzzo. Poi, però, si è rotto qualcosa. A quel punto il campione olimpico ha fatto presente di essersi distaccato dall'attore, perché quest'ultimo ha iniziato una telenovela con Soleil Sorge.

Stando al giudizio di Montano, Belli ha perso credibilità nel momento in cui ha dichiarato di amare allo stesso modo l'influencer italo-americana e sua moglie Delia: "Hai preso in giro tutti e la cosa che mi rode è che io ci ho creduto".

Dopo essere stato messo alle strette dall'ex coinquilino, Belli ha perso le staffe. L'ex gieffino è andato faccia a faccia con Montano e ha sbottato: "Le tue ex hanno più corna delle renne di Babbo Natale".

Stando al pensiero del 38enne, lo sportivo non può dare giudizi su come comportarsi con le donne, visto che in passato anche lui era un traditore seriale.

Aldo chiede l'intervento del conduttore

L'atteggiamento minaccioso di Alex Belli non è affatto piaciuto ad Aldo Montano. Di conseguenza, l'ex concorrente del GFVip ha chiesto l'intervento di Signorini: "Alfonso non voglio fare piazzate con questo soggetto".

Il campione olimpico si è detto deluso per come si sia rovinata l'amicizia con l'ex attore di Centrovetrine. Nel mezzo della discussione ha cercato di intervenire anche Samy Youssef, ma è stato zittito da Belli. Quest'ultimo ha chiesto all'ex coinquilino di non parlare di cose che non conosce. Poi lo ha invitato a tacere e farsi gli affari suoi.

La "quasi rissa" tra Aldo e Alex è stata interrotta da Signorini: il conduttore ha chiesto ai due ex "vipponi" di tornare alla seduta e finirla.