Fuori dalla casa del GFVip volano scintille tra Aldo Montano e Alex Belli. Il campione olimpico, in una diretta Instagram, con i suoi fan ha rivelato, criticando, cosa pensa del legame nato nella casa più spiata d'Italia tra l'attore e Soleil Sorge. La critica, però, non è passata inosservata al diretto interessato che ha prontamente replicato.

Le parole di Montano

Domenica 19 dicembre, Aldo Montano ha avviato una diretta social. L'ex gieffino ha ringraziato tutti coloro che l'hanno supportato nella nuova esperienza. Poi, ha risposto ad alcune domande.

Ovviamente, non è mancato il quesito sull'amicizia speciale tra Alex Belli e Soleil Sorge. Anziché glissare, lo sportivo ha risposto in sincerità: "se è tutto finto è stata una cosa orribile. Se fosse vero, è ancora più grave". Non contento, l'ex gieffino ha parlato di "brutta figura".

Inoltre, Aldo ha precisato che lui, Alex e Manuel in principio avevano costruito un bel rapporto. Dopo la discussione, causata da un confessionale di Belli, tra i due "vipponi" è cambiato qualcosa.

La replica dell'attore

Le parole di Aldo Montano non sono passate inosservate all'attore parmense. Su Instagram, il diretto interessato ha prontamente replicato in modo piuttosto stizzito: "Giudicate, parlate, prendete posizione - poi, il 38enne ha chiosato - Il mio essere fuori dagli schemi, vi ha dato tanto da parlare".

Anziché correggere il tiro, il compagno di Delia Duran ha lanciato una stoccata all'ex coinquilino Montano: "Caro Aldo, nel momento in cui ti ho fatto uscire allo scoperto, l'unica cosa che sai fare è usare le mani. Shhh". Non è escluso che durante la 29^ puntata del GFVip, il conduttore non decida di far confrontare i due ex compagni d'avventura.

I motivi dell'astio

La replica di Alex Belli con tutta probabilità non passerà inosservata. I due "vipponi" all'interno del GFVip sono arrivati quasi allo scontro fisico. A separare i due concorrenti era stato il pronto intervento di Miriana Trevisan. Tutto era partito da un confessione di fuoco dell'attore, in cui accusava lo sportivo di non prendere mai una presa di posizione all'interno del Reality Show.

Dopo avere ascoltato le parole del 38enne, Montano aveva espresso il suo disappunto. Ma non solo, dopo essere stato provocato dal coinquilino, lo aveva sfidato. All'epoca dell'accaduto gli autori decisero di non prendere provvedimenti nei confronti di nessuno dei due. Inoltre, Signorini aveva cercato di far chiarire Alex e Aldo. A quanto pare, però, la tregua tra i due ex coinquilini è durata solamente qualche settimana. Non è escluso che Montano non decida di rispondere a Belli.