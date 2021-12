Durante l'intervista del 19 dicembre di Alex Belli e Delia Duran a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, si è parlato del percorso dell'attore all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il Reality Show ha messo a dura prova il rapporto della coppia. Tra gli argomenti è emerso il presunto tradimento di Delia che, a tal proposito, ha deciso di rispondere proprio Carlo Cuozzo, l'uomo con cui è stata paparazzata.

Alex e Delia a Verissimo

Alex Belli è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. La sua liaison con la concorrente Soleil Sorge ha fatto discutere ma, nonostante ciò, la moglie Delia Duran ha deciso di perdonare tutto quanto in nome dell'amore che prova.

I due hanno deciso di concedersi in una lunga intervista a Verissimo, per raccontare la loro verità. "Non c'è stato nessun copione scritto" ha iniziato Alex, rispondendo alle accuse che lo vedevano protagonista di un teatrino organizzato con Soleil e con la moglie, per emergere nel reality. Secondo l'attore, al Gf è possibile celare qualcosa, ma è impossibile fingere totalmente.

Delia, in difesa del marito, ha affermato: "Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonarlo per quello che ha fatto". Nei giorni scorsi, sono comparse delle foto che immortalavano la modella in compagnia di un altro uomo, Carlo Cuozzo. A tal proposito Delia ha dichiarato a Silvia Toffanin: "È stato un bacio finto.

L'ho fatto per vendetta. Volevo ingelosirlo per capire fino a che punto poteva arrivare".

Carlo Cuozzo risponde alle affermazioni di Delia

Carlo Cuozzo dopo l'intervista ha deciso di rispondere alle affermazioni della modella. In una Instagram story l’uomo ha deciso di riferire il suo punto di vista sulla questione, andando di fatto contro a quello che Delia ha raccontato.

"Non è assolutamente una storia finta". Carlo ha affermato, inoltre, che il giorno in cui sono state scattate quelle foto, i due avrebbero passato la serata insieme e sarebbero andati oltre al bacio immortalato dai paparazzi. A testimoniare quanto detto, secondo l’uomo, ci sarebbe un’amica pronta a riferire la sua stessa versione dei fatti.

L'uomo si è dichiarato pronto a mostrare le prove che smentirebbero il racconto che Delia ha fatto a Silvia Toffanin.

Alex e Delia pronti a recuperare il loro rapporto

La fine del percorso di Alex Belli all'interno del Grande Fratello Vip ha causato dei danni alla storia con Delia Duran, ma durante l'intervista a Verissimo, pare che questi non siano irreparabili. I due hanno dichiarato di essere pronti a recuperare il loro rapporto, compromesso dalla mancanza di fiducia che ora entrambi avrebbero. "Non sarà facile, ma il tempo è il rimedio per curare qualsiasi ferita" ha concluso la coppia.