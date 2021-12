Nuovi sviluppi su uno dei "triangoli" più discussi del Grande Fratello Vip, cioè quello composto da Delia Duran e dai due concorrenti Alex Belli e Soleil Sorge.

Dopo che l'attore ha confessato il proprio amore a Soleil, Delia, la sua sua compagna, ha deciso di lasciare la casa milanese dove vive da tempo con Alex per prendersi un po' di tempo per sé stessa.

GF Vip, le parole di Delia e l'abbandono della casa di Alex

Alex Belli ha ufficialmente confessato i suoi sentimenti alla coinquilina Soleil Sorge.

Il rapporto fra i due nella casa del Grande Fratello Vip ha creato un certo scalpore, sia all'interno che fuori del reality.

La persona a risentire di più tutta questa situazione è la compagna dell'uomo, Delia Duran, la quale è entrata più volte nel programma di Alfonso Signorini per avvertire suo "marito" su come lei si sente a riguardo.

Tutti i tentativi della "moglie" di allontanare Belli da Soleil sono stati inutili e nelle scorse ore Duran ha lasciato casa di Alex Belli scrivendo sui social: "Sono stati giorni complessi, ringrazio a tutti per l'affetto che mi avete dimostrato, ora mi dovete scusare ma ho bisogno proprio di scappare. Ho bisogno di prendermi del tempo per me stessa, lontana dai social, lontana dai Gossip e soprattutto lontana da casa. Hasta luego Milano!".

GF Vip, Alex confessa che non potrà mai stare insieme a Soleil fuori dal programma

Se da un lato Delia ha deciso di lasciare casa, intanto suo "marito" invece continua la sua permanenza all'interno del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, nelle ultime ore, le cose tra Soleil e Belli non stanno andando nei migliori dei modi, tanto che l'attore si è lasciato andare ad una confessione con Miriana Trevisan, dicendo di non vedere nessun futuro con Sorge fuori dal programma: "Non posso fare a meno di Sole, per riuscire a stare senza di lei, dovrei uscire dalla casa del Grande Fratello perché fuori non ci sarà nessun futuro per noi due, io ho una vita troppo complessa per lei".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attore ha poi aggiunto: "Qui funziona perché non abbiamo nulla da fare, abbiamo attrazione e magnetismo, ma la mia vita è un'altra. Questa è solamente una prova di tentazione per testare il mio rapporto con Delia".

Poi, sulla propria permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia, Alex ha dichiarato: "Con Sole non riuscirei ad andare oltre il 13 dicembre, perciò se il programma di dovesse allungare, io uscirei, perché altrimenti andremmo verso un punto di non ritorno".