La puntata di lunedì 20 dicembre ha scosso i concorrenti del Grande Fratello Vip, in particolare Gianmaria Antinolfi. L'imprenditore, dopo la trasmissione, ha deciso di chiudere definitivamente con l'ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. Quest'ultima, secondo Gianmaria, è troppo indecisa sulla loro relazione e questo è dato dal fatto che tra i due non è scattato nulla. L'uomo, probabilmente, è rimasto ferito dall'interesse che la bionda ha mostrato nei confronti del nuovo arrivato Alessandro Basciano. Dopo la sua decisione, il vippone si è confidato con Soleil Sorge, mettendo da parte i dissapori.

Gianmaria stufo dell'indecisione di Sophie

La puntata del Grande Fratello Vip, Reality Show condotto da Alfonso Signorini, di lunedì 20 dicembre è servita per fare chiarezza nel cuore di Gianmaria Antinolfi. Subito dopo la puntata, infatti, il vip ha deciso di lasciare Sophie Codegoni. L'intenzione dell'uomo era quella di parlare a Codegoni prima della puntata, ma aveva ancora delle indecisioni. Dopo aver visto il possibile triangolo amoroso tra lui, Sophie e il nuovo arrivato Alessandro, Gianmaria ha deciso di chiudere definitivamente. L'imprenditore napoletano, ha riferito di non capire più l'ex tronista e di essere stanco dei suoi continui tira e molla. "Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la faccia e non mi vuoi come vorrei", ha lamentato il concorrente, facendo presente a Sophie di aver un comportamento ambiguo e che questo non lo fa stare sereno.

"Ti sto dicendo che a te non è scattata questa cosa con me. A me non piace fare avanti e indietro. Si vede che non provi qualcosa in più! Ho visto che non scatta allora basta" ha detto Gianmaria, riferendosi alla continua indecisione che la ragazza mostra. "Per me finisce qui, ma ti vorrò bene lo stesso", ha concluso.

Torna il sereno tra Soleil e Gianmaria

La fine della liaison con Sophie ha portato Gianmaria a voler chiarire con Soleil Sorge. I due, che da settimane non si rivolgevano quasi parola, potrebbero arrivare ad una tregua. L'imprenditore ha chiesto, infatti, di poter tornare a stare vicino a Sorge e di ritornare ad essere amici, poiché si conoscono molto bene e sa che possono fidarsi l'uno dell'altra.

Alessandro Basciano potrebbe provarci con Sophie

Ora che il capitolo Sophie-Gianmaria è stato chiuso, il nuovo vippone Alessandro Basciano avrebbe la possibilità di provarci con la concorrente bionda. Il ragazzo, fin da subito, ha mostrato un certo interesse nei confronti dell'ex tronista e ha più volte detto di sentirsi limitato visto che la ragazza aveva una relazione con Gianmaria.