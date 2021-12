Risveglio nervoso per Katia Ricciarelli all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Questa mattina la cantante lirica è apparsa visibilmente nervosa col resto del gruppo e si è nuovamente lamentata per il livello di sporcizia che vige all'interno della casa. Katia non ha perso occasione per bacchettare e polemizzare contro i suoi compagni di gioco, prendendosela in primis con Davide Silvestri, al punto da ammettere di non riconoscerlo più.

Katia Ricciarelli sbotta nervosa al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, il 19 dicembre i concorrenti del GF Vip si sono preparati dei piatti a tarda notte ma non hanno messo a posto le varie stoviglie.

Davide e gli altri hanno lasciato le stoviglie nel lavandino e, questa mattina, Katia ha avuto modo di trovare tutto ammettendo di non essere per niente felice di questo livello di sporcizia che vige all'interno della casa più spiata d'Italia.

E così, nel momento in cui ha visto Davide, Katia si è subito lamentata con il suo amico attore mettendolo al corrente di quello che era accaduto.

A quel punto, però, Davide Silvestri ha ammesso di essere anche lui l'artefice di questa situazione e di questa sporcizia che vige all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

La frecciatina di Katia Ricciarelli contro Davide: nervi tesi al GF Vip

L'attore, senza troppi mezzi termini, si è preso le sue responsabilità e tale ammissione ha scatenato ulteriormente la crisi di Katia, che non ha risparmiato una frecciatina anche nei confronti del suo "figlioccio" Davide.

"Non ti riconosco più", ha ammesso la cantante lirica parlando con Davide ma prendendosela anche con gli altri inquilini che erano artefici di questa sporcizia, tra cui Jessica, Soleil, Sophie, Gianmaria e Alessandro.

Ma non è finita qui, perché Katia si è scagliata anche contro la giovane principessina Selassié. Il motivo? Non ha gradito la sua "omertà" e il fatto che la ragazza sembra farsi scivolare addosso i rimproveri da parte di Katia, quasi come se ignorasse le sue frecciatine e i suoi rimproveri.

Jessica replica contro le accuse di Katia e tira in ballo anche Soleil Sorge

Immediata la reazione di Jessica che, di fronte agli attacchi al vetriolo di Katia, non è rimasta zitta e le ha fatto presente che bisognerebbe prendersela in primis con quelle persone che all'interno della casa del GF Vip non si sono mai dati da fare per le pulizie.

Tra questi, Jessica ha fatto il nome di Soleil Sorge, svelando di non averla mai vista passare un'aspirapolvere in questi mesi ne tantomeno darsi da fare per pulire la casa dopo una delle feste che organizzano. Come replicherà Soleil a queste accuse? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.