La tensione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ormai è alle stelle. Mentre alcuni concorrenti del GFVip si sono ritrovati in veranda per fare colazione, la Principessa ha chiamato il nuotatore per fargli notare un episodio che le ha dato fastidio. Anziché spiegare la sua versione dei fatti, Bortuzzo ha perso la pazienza e ha reagito in malomodo.

Lo sfogo della Principessa

Mercoledì 1 dicembre, alcuni concorrenti del GFVip si sono ritrovati in veranda per parlare dei preparativi di Natale. Mentre i "vipponi" si chiedevano quando fare l'albero di Natale, Lulù Selassié ha chiamato Manuel Bortuzzo per un chiarimento.

Nel dettaglio, la 23enne ha sostenuto che il nuotatore si sia reso protagonista dell'ennesimo gesto poco carino nei suoi confronti. Il motivo? Il 22enne ha dato un bacio sulla guancia a Sophie Codegoni per augurarle una buona giornata.

La reazione di Bortuzzo

Dopo avere ascoltato il rimprovero della coinquilina, Manuel Bortuzzo non ha sentito ragioni. Il gieffino ha perso la pazienza e si è scagliato contro Lulù: "Tu fai i c... tuoi che io faccio i miei". Come un fiume in piena il 22enne ha pregato alla coinquilina di smetterla di fare queste storie. Poi, ha invitato Lulù a non rompere più: "Ma cosa vuoi da me?" Nonostante la sorelle di Jessica e Clarissa abbia confidato di avere fatto solamente una battuta, Manuel ha sbottato: "Sono battute pesanti del c... che a me fanno schifo".

"Nn mi ascolti.. invece di andar via.. di parlare davanti alle persone come al solito"#lulu sa che la manipolazione riesce solo qndo lo isola x raccontare poi la sua versione fatata del rapporto con #manuel

Lui ormai capito il modus, se ne tira sgarbatamente (vero) fuori. #gfvip https://t.co/GGnTbxZhSX — Antonio Luzzi (@ThisManIsNo1) December 1, 2021

Prima di lasciare la conversazione, Bortuzzo ha chiesto alla coinquilina di non parlare sempre delle stesse cose perché stanco.

Lulù contrariata ha fatto notare al nuotatore di avere sempre un atteggiamento ostile nei suoi confronti. Infine, la 23enne ha chiesto al giovane di parlare a quattro occhi senza fare sapere le loro cose agli altri "vipponi".

La versione di Lulù e il commento di alcuni utenti

Poco dopo, Lulù Selassié è stata raggiunta da Sophie Codegoni.

La diretta interessata senza rivelare il contenuto della discussione con Manuel Bortuzzo, ha sostenuto di sentirsi sempre gli occhi addosso degli altri concorrenti. Secondo la gieffina, Davide si sarebbe girato più volte per ascoltare la conversazione. Mentre l'ex tronista ha spiegato di non essersi accorta della situazione che si stava verificando, Lulù ha sbottato: "Ma fatti i c... tuoi. Tu non c'entri nulla".

Nel frattempo, su Twitter, alcuni utenti hanno espresso una critica nei confronti della Principessa. Secondo alcuni, la 23enne si ostina a volere chiarimenti con Manuel quando quest'ultimo è stato piuttosto chiaro. Un utente infatti, ha fatto notare che Bortuzzo ha specificato di non volere avere più nulla a che fare con la coinquilina.